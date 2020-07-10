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Растения

Как вырастить овощи-гиганты?

Анастасия Баринова
10 июля 2020
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Фото: Jacques / Flickr.com
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Фото: See-ming Lee / Flickr.com
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Фото: iyoupapa / Flickr.com
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Фото: Елена Ящук
Ученые обнаружили у растений ген, отвечающий за созревание больших плодов, и нашли способ усилить его действие. Благодаря этому можно будет выращивать крупные овощи и фрукты, что поможет решить проблему голода на планете.

Исследованием занимались генетики из лаборатории Колд-Спринг-Харбор (Нью-Йорк, США) в сотрудничестве с коллегами из Китая и Японии; его результаты (2015) опубликованы в журнале Nature Genetics. Стартом послужил исторический факт: на родине томатов, в Южной Америке, к XV–XVI векам индейцы умели выращивать их культурные формы, так что первые томаты, попавшие в Европу, уже заметно отличались от мелких диких видов.

Генетические механизмы ученые рассматривали на примере томатов сорта «бычье сердце». Известно, что рост и размер плодов у многих растений, в том числе пасленовых, напрямую зависит от процессов, происходящих в ветвящихся верхушках стеблей. Здесь локализуется ткань, называемая меристемой и состоящая из своего рода стволовых клеток. Активно делясь, клетки меристемы превращаются в клетки других тканей, в том числе и в плодолистики — те части цветка, которые после его оплодотворения разрастаются и образуют плод. И если у обычного томата в каждом цветке по два плодолистика, то у «бычьего сердца» их может быть по восемь и больше.

Изучая этот процесс, ученые обнаружили связь между размерами плодов и балансом двух генов: WUSCHEL и CLAVATA3. Первый из них стимулирует производство стволовых клеток, тогда как второй это производство подавляет. Специалисты пришли к выводу, что сотни лет назад CLAVATA3 видоизменился, «закрепив» размеры плодов томатов на определенном уровне. Дальнейшие исследования показали, что в основе работы гена CLAVATA3 лежит цепочка из трех молекул сахара (арабинозы). И если удалить из нее одну молекулу — ген перестает справляться с блокированием усиленного производства стволовых клеток, что приводит к образованию крупных плодов.

Подобный механизм роста клеток меристемы характерен для большинства растений, в том числе пригодных в пищу. Биологи уверены, что их открытие позволит значительно увеличить производительность в сельскохозяйственной отрасли.

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