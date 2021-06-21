Кактусы-путешественники вернулись на родину

Кактусы относятся к видам растений, которые находятся под угрозой исчезновения. Они уязвимы к изменению климата, люди захватывают среду их обитания, а в последние годы, с ростом популярности кактусов как домашних растений, увеличивается объем торговли, в том числе контрабандной.

В прошлом году итальянская полиция провела рейд в городе Сенигаллия на адриатическом побережье, в ходе которого была обнаружена нелегальная оранжерея. В ней находилось более 1000 редких кактусов, добытых браконьерами из чилийской пустыни Атакама.

Помимо масштаба, следователей удивила простота схемы, по которой работают контрабандисты. Подозреваемый совершил семь поездок в Чили, откуда отправил ящики с кактусами в Румынию и Грецию. Затем они были доставлены в Италию, и уже здесь формировался список конечных потребителей. Оказалось, что пересылка по почте партии кактусов в Японию стоит 1200 евро.