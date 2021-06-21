Кактусы-путешественники вернулись на родину
Кактусы относятся к видам растений, которые находятся под угрозой исчезновения. Они уязвимы к изменению климата, люди захватывают среду их обитания, а в последние годы, с ростом популярности кактусов как домашних растений, увеличивается объем торговли, в том числе контрабандной.
В прошлом году итальянская полиция провела рейд в городе Сенигаллия на адриатическом побережье, в ходе которого была обнаружена нелегальная оранжерея. В ней находилось более 1000 редких кактусов, добытых браконьерами из чилийской пустыни Атакама.
Помимо масштаба, следователей удивила простота схемы, по которой работают контрабандисты. Подозреваемый совершил семь поездок в Чили, откуда отправил ящики с кактусами в Румынию и Грецию. Затем они были доставлены в Италию, и уже здесь формировался список конечных потребителей. Оказалось, что пересылка по почте партии кактусов в Японию стоит 1200 евро.
Привлеченные эксперты определили виды кактусов: это Copiapoa и Eriosyce, которые особенно ценятся в ландшафтном дизайне. Общая стоимость всех экземпляров превышает 1,2 миллиона долларов. Готовясь продать такие растения, контрабандисты нередко ведут из пустыни «прямую трансляцию», а будущие клиенты указывают на подходящие кактусы.
Далее было решено вернуть их в Чили — по аналогии с украденными произведениями искусства, которые должны снова оказаться у их владельца. Однако пока специалисты разрабатывали план транспортировки, мир охватила пандемия, и судьба растений оставалась неопределенной. Только сейчас биологи и полиция смогли продолжить комплекс мер.
Около сотни растений было оставлено итальянским биологам для изучения, 844 экземпляра были упакованы для отправки в Чили, а еще 107 погибли. Несмотря на кажущуюся неприхотливость, для кактусов крайне важно соблюдение всех условий, и для разных видов нужна почва своего состава, разная влажность воздуха и частота полива.
В итоге 18 апреля 2021 года растения прибыли в аэропорт Сантьяго. Сейчас они растут в стенах карантинного центра, где останутся до августа. За оставшиеся месяцы специалисты должны решить, где их высадить. Политики настаивают на их возвращении в пустыню Атакама, но чилийские биологи не уверены, что кактусы переживут прямую пересадку в естественную и достаточно агрессивную среду для растений, привыкших к теплице. Они предлагают создать в регионе Кокимбо специальный ботанический сад для этих растений с необычной судьбой. Там можно поддерживать условия, идеальные для каждого вида.
По данным Международного союза охраны природы, около одной трети из 1478 известных видов кактусов классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения.
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