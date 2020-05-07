Хищные растения умеют считать: видео

В итоговой статье, опубликованной в журнале eLife, биологи поясняют, что попавшее в западню насекомое, безусловно, создает гораздо больше пяти движений. В частности, сверчок, умирая в течение часа, стучит по листу в среднем 63 раза. Со своей стороны растение-охотник, уже запустившее механизм переваривания, коррелирует количество ударов с производством необходимого количества пищеварительных ферментов.

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