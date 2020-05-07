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Растения

Хищные растения умеют считать: видео

Анастасия Баринова
07 мая 2020
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Фото: Mark Freeth/Flickr.com
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Фото: GorissenM/Flickr.com
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Фото: Derek Gavey/Flickr.com
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Фото: Steve Hodgson/Flickr.com
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Фото: Kate Ter Haar/Flickr.com
Венерина мухоловка – одно из немногих растений, способных к быстрым движениям, столь необходимых в охоте на насекомых. И важным инструментом при этом является счет.

Небольшое травянистое растение венерина мухоловка (Dionaea muscipula) встречается в болотистых почвах с недостатком азота. Источником азота, необходимого для синтеза белков, становятся насекомые, которые попадаются в листья-ловушки. В открытом состоянии части листа отогнуты наружу. Когда на него садится насекомое, он сворачивается, закрывая выход волосками или шипами.

Пытаясь спастись, жертва совершает беспорядочные движения, которые стимулируют внутреннюю поверхность листа и вызывают рост клеток. В конце концов края листа полностью смыкаются, ловушка превращается в «желудок», где и происходит процесс переваривания. Приблизительно через 10 дней от добычи остается только пустая хитиновая оболочка, а ловушка в ожидании следующего источника пищи открывается.

Биологи из Вюрцбургского университета (Германия), изучая венерину мухоловку, обнаружили у нее своеобразные способности к арифметике. Растение не может тратить свои силы впустую, поэтому механизм запуска ловушки включается только после того, как охотник убедится в наличии жертвы. Первое касание насекомого рассматривается как случайное, а активирует ловушку второй сигнал: он доказывает, что жертва действительно обосновалась на поверхности листа. Необходимые для переваривания ферменты начинают выделяться после того, как насекомое коснулось волосков в третий и четвертый раз. А процесс всасывания питательных веществ стартует уже с пятого прикосновения.

В итоговой статье, опубликованной в журнале eLife, биологи поясняют, что попавшее в западню насекомое, безусловно, создает гораздо больше пяти движений. В частности, сверчок, умирая в течение часа, стучит по листу в среднем 63 раза. Со своей стороны растение-охотник, уже запустившее механизм переваривания, коррелирует количество ударов с производством необходимого количества пищеварительных ферментов.

Узнайте, почему из-за глобального потепления пауки-волки в Арктике начали есть своих детей.

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