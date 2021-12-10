Крупнейший фестиваль орхидей открывается в «Аптекарском огороде»

Начавшись 18 декабря, фестиваль «Тропическая зима» продлится до весны. Посетителей ждет зрелищное путешествие в экзотическую сказку, главная цель которого — отыскать самые интересные растения в зарослях джунглей, почувствовать себя охотником за орхидеями. В программе события:

– Орхидеи-вампиры, орхидеи-пчёлы, самая чёрная и самая крошечная орхидеи, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры, орхидеи самых неожиданных форм и размеров с запахами шоколада, бананового хлеба, сыра с плесенью, пыли, корицы, тирамису, фруктов и падали;

— Хищные растения, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, ананасы, бромелии, одно из старейших оранжерейных растений России, папоротники, лианы;

— Одна из богатейших в стране коллекций кактусов, алоэ, агав, «живых камней», кактусов-лиан «цариц ночи», «корней мандрагоры».

Растения представлены в максимально естественном виде, и лишь наиболее редкие экземпляры помещены под стекло. Также в саду откроют выставки ботанической иллюстрации, самых эффектных насекомых и минимализма.



Куратор коллекции орхидей «Аптекарского огорода» — Сергей Исаев, дизайнер пространства — ландшафтный архитектор сада Артем Паршин. Ботанический сад находится по адресу: проспект Мира 26/1; он работает с 10:00 до 20:00 ежедневно включая все новогодние праздники.