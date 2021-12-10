Крупнейший фестиваль орхидей открывается в «Аптекарском огороде»

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» вновь заработает самый масштабный в России ежегодный фестиваль растений. Гости фестиваля увидят свыше 1000 орхидей со всего света, включая очень редкие экземпляры, а еще кактусы и даже хищные растения.
Кроме того, посетители впервые побывают в старинной Субтропической оранжерее — в той части, которая только сейчас открылась после 20-летней реконструкции.
В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России: более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. Она постоянно пополняется редкими экземплярами. Еще одна важная отличительная черта коллекции — ее активное использование в научно-образовательных и просветительских целях.
Начавшись 18 декабря, фестиваль «Тропическая зима» продлится до весны. Посетителей ждет зрелищное путешествие в экзотическую сказку, главная цель которого — отыскать самые интересные растения в зарослях джунглей, почувствовать себя охотником за орхидеями. В программе события:
– Орхидеи-вампиры, орхидеи-пчёлы, самая чёрная и самая крошечная орхидеи, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры, орхидеи самых неожиданных форм и размеров с запахами шоколада, бананового хлеба, сыра с плесенью, пыли, корицы, тирамису, фруктов и падали;
— Хищные растения, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, ананасы, бромелии, одно из старейших оранжерейных растений России, папоротники, лианы;
— Одна из богатейших в стране коллекций кактусов, алоэ, агав, «живых камней», кактусов-лиан «цариц ночи», «корней мандрагоры».
Растения представлены в максимально естественном виде, и лишь наиболее редкие экземпляры помещены под стекло. Также в саду откроют выставки ботанической иллюстрации, самых эффектных насекомых и минимализма.
Куратор коллекции орхидей «Аптекарского огорода» — Сергей Исаев, дизайнер пространства — ландшафтный архитектор сада Артем Паршин. Ботанический сад находится по адресу: проспект Мира 26/1; он работает с 10:00 до 20:00 ежедневно включая все новогодние праздники.