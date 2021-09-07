Кубанский фермер вырастил тыкву весом 544 килограмма

В Ставропольском крае состоялся ежегодный фестиваль «Агробатл», который традиционно проводится на базе агротуристического парка «Бахча Пономаревых». Ведущие бахчеводы из 14 регионов России, а также из Республики Беларусь представляли свою продукцию. Конкурсанты соревновались в нескольких номинациях.
В состав жюри вошли специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю. Самым сладким арбузом оказался «домашний», выращенный на бахче «Пономарево», а приз за самую сладкую дыню достался бахчеводу из Краснодарского края Тарасу Шилову. Масса самого тяжелого арбуза составила 67,1 кг: его из Оренбургской области привезли представители КФХ «Мокрушин».
«Королевой»-тяжеловесом признали тыкву из Краснодарского края весом 544 кг, которую вырастил фермер Максим Величко из Новопокровского района.
Он рассказал, что семя было посажено весной, позже молодое растение было пересажено в большой мешок с торфом, и только после того, как оно окончательно окрепло, тыква переехала в большую теплицу. И никаких химических добавок: восполнение макро- и микроэлементов производилось водорастворимыми удобрениями и органикой. В выборе сорта опытный фермер не сомневался: «Гигант Атлантики» и должен вырастать огромным.
«Серебро» досталось бахчеводу из Беларуси: Игорь Гринько вырастил тыкву весом 422 кг. Третьим с 294-килограммовой тыквой стал Армен Кулахсзян из Краснодарского края. До конца сентября на территории агротуристического парка можно увидеть всю сельхозпродукцию, занявшую призовые места.
Несмотря на рекордные показатели, это – не предел для «Гиганта Атлантики»: в 2018 году в Ботаническом саду МГУ выставлялась самая большая тыква из когда-либо выращенных в России. Ее вес составил 645,5 кг, а нарекли ее «Её Тыквенное Величество Дуся».