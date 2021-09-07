Кубанский фермер вырастил тыкву весом 544 килограмма

«Серебро» досталось бахчеводу из Беларуси: Игорь Гринько вырастил тыкву весом 422 кг. Третьим с 294-килограммовой тыквой стал Армен Кулахсзян из Краснодарского края. До конца сентября на территории агротуристического парка можно увидеть всю сельхозпродукцию, занявшую призовые места.

Несмотря на рекордные показатели, это – не предел для «Гиганта Атлантики»: в 2018 году в Ботаническом саду МГУ выставлялась самая большая тыква из когда-либо выращенных в России. Ее вес составил 645,5 кг, а нарекли ее «Её Тыквенное Величество Дуся».