Лилия слегка волосистая расцвела в Ботаническом саду МГУ
Родина растения — Россия, Казахстан, Китай и Монголия. Лилия слегка волосистая занесена в региональную сводку Сибири, сводку редких растений по Центральной Сибири, в Красную книгу Республики Марий Эл, Красную книгу Украины и рекомендована к включению в Красную книгу Казахстана.
Лилия слегка волосистая вырастает в высоту до двух метров и примечательна поникшими цветками розово-пурпурного оттенка с темными точками. На одном растении образуется до 50 цветков.
Важно знать, что лилия слегка волосистая крайне токсична для кошек — употребление внутрь (даже случайно слизанной пыльцы) может привести к смерти животного.
Издавна лилия слегка волосистая применяется как лекарственное растение в народных медицинах Китая, Тибета, Монголии, Бурятии, Якутии, Сибири и Дальнего Востока, где сок луковиц используют как ранозаживляющее, а настой — при зубной боли.
Помимо всего прочего, лилию слегка волосистую используют в кулинарии в сыром, варёном, жареном, сушёном виде и в качестве приправы. В Сибири луковицы едят сырыми, испечёнными в золе или сваренными с молоком и коровьим маслом. Сушёные луковицы употребляются якутами в виде муки для приготовления молочной каши, а киргизы кладут луковицы в овечий сыр.
В Ботаническом саду МГУ лилией слегка волосистой можно полюбоваться в Теневом саду.
С 1 июля в «Аптекарском огороде» отменяется режим посещения «по сеансам» — находиться на территории сада можно будет с 10:00 до 22:00 по предварительной регистрации и билетам онлайн.
Обычные кассы и оранжерейный комплекс временно закрыты. Регистрация обязательна для каждого посетителя, включая детей, граждан льготных категорий, обладателей абонементов и права на бесплатный вход.
В саду цветут розы, пионы, шиповник, каштаны, жасмин садовый, рододендроны, магнолии, поздняя сирень, герань, калина, ирисы, орхидеи, кирказоны, красавки, подорожники, бузина, подофиллы, маки, птицемлечники, бересклет, шалфей, розовое дымное дерево и многие другие растения.