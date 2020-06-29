Лилия слегка волосистая расцвела в Ботаническом саду МГУ

Родина растения — Россия, Казахстан, Китай и Монголия. Лилия слегка волосистая занесена в региональную сводку Сибири, сводку редких растений по Центральной Сибири, в Красную книгу Республики Марий Эл, Красную книгу Украины и рекомендована к включению в Красную книгу Казахстана.

Лилия слегка волосистая вырастает в высоту до двух метров и примечательна поникшими цветками розово-пурпурного оттенка с темными точками. На одном растении образуется до 50 цветков.

Важно знать, что лилия слегка волосистая крайне токсична для кошек — употребление внутрь (даже случайно слизанной пыльцы) может привести к смерти животного.

Издавна лилия слегка волосистая применяется как лекарственное растение в народных медицинах Китая, Тибета, Монголии, Бурятии, Якутии, Сибири и Дальнего Востока, где сок луковиц используют как ранозаживляющее, а настой — при зубной боли.

Помимо всего прочего, лилию слегка волосистую используют в кулинарии в сыром, варёном, жареном, сушёном виде и в качестве приправы. В Сибири луковицы едят сырыми, испечёнными в золе или сваренными с молоком и коровьим маслом. Сушёные луковицы употребляются якутами в виде муки для приготовления молочной каши, а киргизы кладут луковицы в овечий сыр.

В Ботаническом саду МГУ лилией слегка волосистой можно полюбоваться в Теневом саду.