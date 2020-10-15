Морские травы идеально подходят для восстановления экосистем. Их миллионами высаживают у побережья США
В рамках более чем 20-летнего проекта исследователи и добровольцы распространили около 70 миллионов семян взморника (Zostera) — морской травы, которая служит «пастбищем» для морских животных и рыб, а также для перелетных водоплавающих птиц.
Морские травы относятся к числу наиболее ценных растений, которые служат резервуарами для так называемого голубого углерода, хранящегося в океанских и прибрежных экосистемах. Взморник хранит больше углерода и делает это намного дольше, чем любая другая среда обитания на суше или в океане, предотвращая его утечку в атмосферу в виде парникового газа.
Эти подводные прерии также поддерживают прибрежный и морской рыбный промысел и защищают береговые линии, а также другие морские места обитания. Согласно исследованию, опубликованному 14 августа в Frontiers in Marine Science, несмотря на свою важность, с 1879 года количество морских трав в мире сократилось примерно на 30%.
Чтобы предотвратить исчезновение взморника, а также изучить его влияние на морские и прибрежные экосистемы Институт морских наук и охраны природы Вирджинии более 20 лет назад запустил масштабный проект по высадке семян морских трав за обширными просторами солончаков у южной оконечности восточного побережья Вирджинии.
Как сообщают исследователи, к настоящему времени им удалось восстановить морскую траву на территории в 3612 гектаров. Для сравнения: самый крупный подобный проект в Австралии направлен на восстановление 10 гектаров взморника.
Долгосрочный мониторинг восстановленных зарослей морских трав показал, что это удивительно выносливая экосистема, эффективно улавливающая углерод и азот, которые в противном случае способствовали бы глобальному потеплению. По словам исследователей, этот успех дает проблеск надежды для климата и экосистем.
В течение первых 10 лет эксперимента Орт и его коллеги стали свидетелями быстрого восстановления экосистемы практически по всем показателям ее здоровья — покрытию морскими травами, качеству воды, хранению углерода и азота, а также биомассе беспозвоночных и рыб.
Команда отслеживала, сколько углерода и азота луга взморника улавливают из окружающей среды и накапливают в донных отложениях по мере своего распространения. Они обнаружили, что более девятилетние заросли хранят в среднем в 1,3 раза больше углерода и в 2,2 раза больше азота, чем более молодые участки, что позволяет предположить, что емкость хранения увеличивается по мере созревания лугов.
В течение 20 лет на восстановленных участках накапливались углерод и азот со скоростью, сравнимой с темпами накопления естественных ненарушенных зарослей в том же месте. Исследователи сообщают, что восстановленные заросли морских трав в настоящее время улавливают в среднем около 3 000 метрических тонн углерода в год и более 600 метрических тонн азота.
Ученые также отмечают значительную устойчивость взморника. Когда внезапная морская волна убила часть морских трав, лугу потребовалось всего три года, чтобы полностью восстановить свою густоту.
Реставрация взморника еще далека от завершения. Но уже сейчас этот проект может указать путь для проблемных экосистем, таких как залив Бискейн во Флориде, когда-то богатый морскими травами, но теперь страдающий от ухудшения качества воды и повсеместной гибели рыбы.