Морские травы идеально подходят для восстановления экосистем. Их миллионами высаживают у побережья США

В рамках более чем 20-летнего проекта исследователи и добровольцы распространили около 70 миллионов семян взморника (Zostera) — морской травы, которая служит «пастбищем» для морских животных и рыб, а также для перелетных водоплавающих птиц.

Морские травы относятся к числу наиболее ценных растений, которые служат резервуарами для так называемого голубого углерода, хранящегося в океанских и прибрежных экосистемах. Взморник хранит больше углерода и делает это намного дольше, чем любая другая среда обитания на суше или в океане, предотвращая его утечку в атмосферу в виде парникового газа.

Эти подводные прерии также поддерживают прибрежный и морской рыбный промысел и защищают береговые линии, а также другие морские места обитания. Согласно исследованию, опубликованному 14 августа в Frontiers in Marine Science, несмотря на свою важность, с 1879 года количество морских трав в мире сократилось примерно на 30%.

Чтобы предотвратить исчезновение взморника, а также изучить его влияние на морские и прибрежные экосистемы Институт морских наук и охраны природы Вирджинии более 20 лет назад запустил масштабный проект по высадке семян морских трав за обширными просторами солончаков у южной оконечности восточного побережья Вирджинии.