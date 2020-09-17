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National Geographic №201, июль–август 2020
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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Растения

Муравьиная «гостиница»: есть растение, в котором живут муравьи

Софья Демьянец
17 сентября 2020
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Мирмекодия
Фото: Alex Wild
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Сеть ходов внутри стебля мирмекодии
Мирмекодия, произрастающая в Австралии и Азии, – настоящий постоялый двор для местных муравьев.

Насекомые селятся в полой части стебля растения (каудексе), ткань которого отмирает, чтобы образовать сложные ходы, соединенные с входными отверстиями наружу.

Муравьи получают дом, защиту от хищников (у мирмекодии есть шипы) и нектар, выделяемый цветками растения. Взамен эти насекомые защищают мирмекодию от растительноядных животных, а также обеспечивают её питательными веществами. Для этой цели муравьи оставляют в специальных тоннелях свои испражнения и прочие отходы, после разложения которых растение всасывает необходимые ему вещества.

Этот симбиоз позволяет мирмекодии собирать питательные вещества с гораздо большей площади, чем она бы могла это сделать только с помощью своих корней.

Узнайте, каким бывает альтруизм животных.

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