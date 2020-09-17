Муравьиная «гостиница»: есть растение, в котором живут муравьи

Насекомые селятся в полой части стебля растения (каудексе), ткань которого отмирает, чтобы образовать сложные ходы, соединенные с входными отверстиями наружу.

Муравьи получают дом, защиту от хищников (у мирмекодии есть шипы) и нектар, выделяемый цветками растения. Взамен эти насекомые защищают мирмекодию от растительноядных животных, а также обеспечивают её питательными веществами. Для этой цели муравьи оставляют в специальных тоннелях свои испражнения и прочие отходы, после разложения которых растение всасывает необходимые ему вещества.

Этот симбиоз позволяет мирмекодии собирать питательные вещества с гораздо большей площади, чем она бы могла это сделать только с помощью своих корней.

Узнайте, каким бывает альтруизм животных.