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Растения

На Гавайях открыли новый вид растений. Настолько редкий, что пока найден лишь один экземпляр

National Geographic Россия
30 декабря 2020
Cyanea heluensis
Cyanea heluensis
Фото: Hawaii DLNR
Ученые рассчитывают вырастить новые растения этого вида в питомнике.

В чаще гавайских тропических лесов был обнаружен новый вид растений, который, по мнению экспертов, может быть единственным в своем роде.

Цветущее растение, получившее название Cyanea heluensis, было замечено в районе Западный Мауи ботаниками, исследующими крутые склоны Хелу возле города Лахайна.

Cyanea heluensis оказался похож на другое местное растение, известное как хаха (Cyanea angustifolia), однако в отличие от последнего у обнаруженного растения имеются длинные слегка изогнутые белые цветы, напоминающие сырой картофель фри. 

Cyanea heluensis был обнаружен ботаником Хэнком Оппенгеймером и его коллегой Дженнифер Хигас, которые нашли его стоящим в глубокой тени леса. Многочисленные попытки найти хотя бы еще один экземпляр растения не увенчались успехом, поэтому оно было выкопано во избежание уничтожения животными или в результате непогоды. Cyanea heluensis был доставлен в специальный питомник для дальнейшего размножения. 

«Десятки местных растений, подобных этому, сейчас сохраняются только в питомниках. Одно лишь стихийное бедствие, такое как ураган, может привести к исчезновению многих редких растений», — отмечает Мэтью Кейр, сотрудник Департамента земельных и природных ресурсов Гавайев (DLNR).

Информация об открытии была размещена на странице Hawiia DLNR в Facebook вместе с изображениями пересеченной местности, которые наглядно демонстрируют, почему растение оставалось скрытым от глаз ученых на протяжении веков.

Cyanea heluensis теперь добавлено ​​к 250 видам, находящимся под контролем Программы предотвращения исчезновения растений Гавайского университета, говорится в сообщении штата.

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