На Мадагаскаре нашли «самую уродливую орхидею в мире»

Как и большинство орхидей, этот вид является многолетним растением, имеющим симбиотические отношения с микоризообразующим грибком, который поставляет растению воду и минеральные соли, получая взамен органические вещества.

По словам Херманса, ученые до сих пор не знают, как опыляется эта орхидея. «Орхидеи очень хорошо приспосабливаются, поэтому они, должно быть, нашли уникальный способ выжить», — отмечает ботаник.

Этот новый вид был обнаружен лишь на крошечной территории Мадагаскара, поэтому считается, что ареал его обитания очень невелик и сокращается из-за развития сельского хозяйства и пожаров. Таким образом, Gastrodia agnicellus классифицируется как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

По данным Королевского ботанического сада Кью, в 2020 году получили описание и название 156 новых видов растений и грибов, в том числе 19 новых орхидей, большинство из которых найдено в Новой Гвинее и относится к роду Bulbophyllum.