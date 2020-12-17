На Мадагаскаре нашли «самую уродливую орхидею в мире»

Растение Gastrodia agnicellus было обнаружено в глубокой тени под листьями на лесной подстилке на острове Мадагаскар. Эта маленькая коричневая орхидея проводит большую часть своей жизни под землей, выходя на поверхность только для того, чтобы произвести плоды и разнести семена. А еще у нее нет листьев.
Представители Королевского ботанического сада Кью назвали цветок «самой уродливой орхидеей в мире». По словам ботаника Йохана Херманса, цветки с таким видом часто пахнут гниющей плотью, чтобы привлекать опылителей подобных мухам, однако в случае с Gastrodia agnicellus это оказалось совсем не так.
Как и большинство орхидей, этот вид является многолетним растением, имеющим симбиотические отношения с микоризообразующим грибком, который поставляет растению воду и минеральные соли, получая взамен органические вещества.
По словам Херманса, ученые до сих пор не знают, как опыляется эта орхидея. «Орхидеи очень хорошо приспосабливаются, поэтому они, должно быть, нашли уникальный способ выжить», — отмечает ботаник.
Этот новый вид был обнаружен лишь на крошечной территории Мадагаскара, поэтому считается, что ареал его обитания очень невелик и сокращается из-за развития сельского хозяйства и пожаров. Таким образом, Gastrodia agnicellus классифицируется как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
По данным Королевского ботанического сада Кью, в 2020 году получили описание и название 156 новых видов растений и грибов, в том числе 19 новых орхидей, большинство из которых найдено в Новой Гвинее и относится к роду Bulbophyllum.