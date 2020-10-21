На острове Новая Британия растет орхидея, которая распускается только ночью

Известно, что в мире существуют орхидеи, которые распускаются днем и ночью, а какие-то — только днем. Однако в Папуа — Новая Гвинея ученые обнаружили вид, который распускает свои цветки исключительно ночью.

Произрастающая в тропическом лесу орхидея — единственная из 25 тысяч известных видов этих цветов, что распускается только ночью. Её цветки распускаются в 10 вечера и закрываются после восхода солнца. Причем, цветки распускаются лишь один раз за свою жизнь, после этого они увядают.

Кто опыляет такую орхидею, пока не известно. Впрочем, ученые предполагают, что это могут делать мелкие мушки, поскольку они принимают тонкие придатки цветка за плодовые тела некоторых видов грибков, которыми как раз питаются эти насекомые.

Исследователи считают, что ночная орхидея обладает запахом. Его не способны обнаружить люди, зато это могут насекомые. Так, почувствовав, что где-то растет орхидея, насекомые устремляются к ней, а когда оказываются рядом, роль играет уже форма цветка.

Узнать все тайны ночной орхидеи помогут только новые исследования на месте, где она была найдена. Однако этот район был открыт для лесозаготовок, поэтому редкий вид может оказаться под угрозой исчезновения.

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