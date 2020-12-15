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Растения

Наночастицы кремнезема предложили в качестве альтернативы пестицидам

National Geographic Россия
15 декабря 2020
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Это более экологически безопасное соединение, помогающее растениям бороться с бактериями.

Пестициды способны убивать патогены растений, но наносят вред окружающей среде. Недавно разработанные наночастицы диоксида кремния могут стать экологически чистой альтернативой пестицидам, поскольку укрепляют иммунную систему сельскохозяйственных культур, а затем безвредно растворяются.

Ученым уже было известно, что соединение, известное как кремниевая кислота, естественным образом встречающееся в почве, вызывает иммунный ответ растений. Эта кислота также выделяется аморфными (некристаллическими) наночастицами кремнезема, которые содержатся в некоторых культурах. Такие наночастицы являются дополнительным ингредиентом пищевого диоксида кремния, который используется в качестве агента, препятствующего слипанию, в таких продуктах, как поваренная соль и белковые порошки.

Кремниевая кислота уже применяется к культурам в виде жидких удобрений, чтобы помочь им бороться с вирусами и проблемными бактериями. К сожалению, более интенсивная доза соединения может вызвать стресс у растений, а также нанести вред полезным микроорганизмам, живущим в почве.

В поисках более щадящего подхода ученые из швейцарского Университета Фрибурга создали синтетические наночастицы кремнезема, которые богаты кремниевой кислотой, но выделяют ее медленно. В лабораторных испытаниях они были применены к растениям кресс-салата (Arabidopsis thaliana), инфицированным бактериями Pseudomonas syringae.

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Было обнаружено, что кислота помогает растениям бороться с микробами, увеличивая выработку ключевого защитного гормона. Однако важно то, что наночастицы попадали в растения исключительно через поры дыхательных устьиц на их листьях. Частицы продолжили выполнять все свои иммуностимулирующие функции в листьях, не попадая в стебли или корни, тем самым сводя к минимуму стресс для растений.

Кроме того, как сообщается, наночастицы разлагаются, не оставляя следов, в присутствии воды. Это означает, что они не должны накапливаться в почве или передаваться людям. 

В настоящее время ученые исследуют эффективность наночастиц на другие бактерии и вирусы, а также долгосрочное воздействие технологии на окружающую среду.

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