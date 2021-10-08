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Растения

Необычное тропическое растение 50 лет сбивало с толку ученых

National Geographic Россия
08 октября 2021
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Фото: Patricia Álvarez-Loayza
Только сейчас ему наконец присвоили официальное название.

В одном из самых богатых биоразнообразием мест планеты – тропических лесах Амазонии – среди множества зелени цветет растение, ничем особенно не примечательное кроме того, что коренные народы мачигуэнга используют его как лекарство. Тем не менее, странная смесь его характеристик сбивает с толку ученых уже полвека.

«На самом деле оно не казалось мне особенным, если не считать того факта, что у него заметны характеристики растений сразу из нескольких разных семейств. Обычно я могу определить семейство, лишь бегло взглянув на растение, но, черт возьми, не в этом случае», – Робин Фостер, ботаник Смитсоновского института. Он столкнулся с растением в 1973 году.

Все ученые, которым Фостер показывал образцы найденного растения, были сбиты с толку – они даже не могли понять, к какому семейству растений оно должно принадлежать.

«Я пыталась идентифицировать его, используя маленькие тонкие технические приемы – кипячение завязей цветов и фотографирование пыльцы, но после всего этого мы все еще не понимали, что это за семейство», – рассказывает Фостер.

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Timothy Paine Фрукт растения Aenigmanu alvareziae

Первоначальные попытки проанализировать ДНК из высушенных образцов растения не увенчались успехом, поскольку генетический материал был испорчен. К счастью, эколог Национального парка Ману Патрисия Альварес-Лоайза собрала более свежие образцы.

Момент истины наконец наступил: гены ядра и хлоропластов растения показали, что оно принадлежит к семейству неотропических растений, называемых пикрамниевые (Picramniaceae). Это удивило ученых в очередной раз. 

«Моя первая реакция была: "Какого черта?" Оно не похоже ни на какие другие растения в этом семействе», – Уэйт Томас, куратор Нью-Йоркского ботанического сада.

Это растение цветет мужскими и женскими цветами в пойменном лесу реки Ману. В сезон дождей и засухи его стебли и листья украшают маленькие яркие оранжевые нежные фрукты, похожие на бумажные фонарики. Некоторые черты его цветов схожи с другим растением, Nothotalisia, также из семейства Picramniaceae, произрастающим в том же регионе, но вот плоды совершенно другие.

Все это и полученные генетические данные в особенности доказывают, что растение принадлежит к совершенно новому роду семейства, который исследователи назвали Aenigmanu, что означает «тайна Ману». Вид же получил название Alvareziae в честь эколога Альварес-Лоайзы.

Некоторые соединения пикрамниевыих растений используются в противораковых препаратах, и ученые надеются обнаружить их и в Aenigmanu alvareziae. Поскольку растение было обнаружено лишь на нескольких участках, исследователи рекомендуют классифицировать его как находящееся под угрозой исчезновения.

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