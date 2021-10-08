Необычное тропическое растение 50 лет сбивало с толку ученых

Это растение цветет мужскими и женскими цветами в пойменном лесу реки Ману. В сезон дождей и засухи его стебли и листья украшают маленькие яркие оранжевые нежные фрукты, похожие на бумажные фонарики. Некоторые черты его цветов схожи с другим растением, Nothotalisia, также из семейства Picramniaceae, произрастающим в том же регионе, но вот плоды совершенно другие.

Все это и полученные генетические данные в особенности доказывают, что растение принадлежит к совершенно новому роду семейства, который исследователи назвали Aenigmanu, что означает «тайна Ману». Вид же получил название Alvareziae в честь эколога Альварес-Лоайзы.

Некоторые соединения пикрамниевыих растений используются в противораковых препаратах, и ученые надеются обнаружить их и в Aenigmanu alvareziae. Поскольку растение было обнаружено лишь на нескольких участках, исследователи рекомендуют классифицировать его как находящееся под угрозой исчезновения.