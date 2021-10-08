Необычное тропическое растение 50 лет сбивало с толку ученых

В одном из самых богатых биоразнообразием мест планеты – тропических лесах Амазонии – среди множества зелени цветет растение, ничем особенно не примечательное кроме того, что коренные народы мачигуэнга используют его как лекарство. Тем не менее, странная смесь его характеристик сбивает с толку ученых уже полвека.
Все ученые, которым Фостер показывал образцы найденного растения, были сбиты с толку – они даже не могли понять, к какому семейству растений оно должно принадлежать.
«Я пыталась идентифицировать его, используя маленькие тонкие технические приемы – кипячение завязей цветов и фотографирование пыльцы, но после всего этого мы все еще не понимали, что это за семейство», – рассказывает Фостер.
Первоначальные попытки проанализировать ДНК из высушенных образцов растения не увенчались успехом, поскольку генетический материал был испорчен. К счастью, эколог Национального парка Ману Патрисия Альварес-Лоайза собрала более свежие образцы.
Момент истины наконец наступил: гены ядра и хлоропластов растения показали, что оно принадлежит к семейству неотропических растений, называемых пикрамниевые (Picramniaceae). Это удивило ученых в очередной раз.
Это растение цветет мужскими и женскими цветами в пойменном лесу реки Ману. В сезон дождей и засухи его стебли и листья украшают маленькие яркие оранжевые нежные фрукты, похожие на бумажные фонарики. Некоторые черты его цветов схожи с другим растением, Nothotalisia, также из семейства Picramniaceae, произрастающим в том же регионе, но вот плоды совершенно другие.
Все это и полученные генетические данные в особенности доказывают, что растение принадлежит к совершенно новому роду семейства, который исследователи назвали Aenigmanu, что означает «тайна Ману». Вид же получил название Alvareziae в честь эколога Альварес-Лоайзы.
Некоторые соединения пикрамниевыих растений используются в противораковых препаратах, и ученые надеются обнаружить их и в Aenigmanu alvareziae. Поскольку растение было обнаружено лишь на нескольких участках, исследователи рекомендуют классифицировать его как находящееся под угрозой исчезновения.