Новая Гвинея обладает самой богатой островной флорой в мире

Под руководством Камары-Лерета 99 ученых из 56 учреждений и 19 стран создали первый проверенный экспертами контрольный список из 13 634 видов сосудистых растений Новой Гвинеи и окружающих ее островов.

Исследователи начали свою широкомасштабную совместную работу с составления списка названий растений из онлайн-каталогов, институциональных репозиториев и наборов данных, курируемых таксономистами.

После стандартизации научных названий 99 экспертов по флоре Новой Гвинеи проверили почти 25 000 названий видов, полученных из более чем 700 000 отдельных образцов. Для этого они рассмотрели список оригинальных названий в своем семействе специалистов и оценили, были ли эти имена правильно определены на онлайн-платформах. Наконец, было проведено независимое сравнение между списком, принятым экспертами, и списком, содержащимся в Plants of the World Online for New Guinea.