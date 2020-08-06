Новая Гвинея обладает самой богатой островной флорой в мире

Новая Гвинея — второй по величине остров в мире (после Гренландии) — находится на западе Тихого океана в 2,3 тыс. километрах севернее Австралии. Она представляет собой сложную мозаику экосистем от равнинных джунглей до высокогорных пастбищ с пиками выше, чем у Монблана.

Ботаникам давно известно, что на этом острове произрастает огромное количество видов растений. Усилия по их выявлению и описанию продолжаются с XVII века. Однако, поскольку исследователи в основном работали независимо друг от друга, оставалась значительная неопределенность в отношении точного числа растений, которое оценочно колебалось от 9 000 до 25 000.