Новая технология помогает семенам бороться с длительной засухой

Изменение климата стало реальностью сегодняшнего дня. Многие регионы, исторически бывшие засушливыми, научились выращивать сельхозкультуры в подобных условиях, однако теперь они сталкиваются со все новыми вызовами. Биоинженеры из Массачусетского технологического института (MIT) разработали способ защитить семена от нехватки воды во время решающей фазы прорастания.
Для защиты семян от высыхания специалисты создали особое гелеобразное покрытие, которое удерживает любую воду, попавшую на семя хотя бы один раз. Второй, внутренний слой покрытия содержит ризосферные бактерии и ряд питательных веществ: этот «коктейль» помогает семенам расти. При контакте с почвой и водой микроорганизмы фиксируют азот в почве. При этом они являются самовоспроизводящимися и могут удерживать азот на протяжении длительного времени. Благодаря этому полям потребуется гораздо меньше удобрений.
Эти исследования ведутся инженерами MIT на протяжении нескольких последних лет. Ранее специалисты предложили другой тип защитного покрытия, на основе шелка, но он нацелен на противостояние повышенному содержанию соли в почве.
В новой разработке приняли участие коллеги из Марокко. Опытным путем было доказано, что этот процесс прост, недорог и может быть широко использован в засушливых землях. Покрытия могут быть нанесены методами окунания и распыления. Авторы изобретения поясняют, что обрабатывать таким образом семена перед посадкой сможет каждый фермер, но на централизованном уровне это будет еще эффективнее и легче.
Материалы, необходимые для покрытий, полностью биоразлагаемы и легко доступны: их даже можно получить из пищевых отходов, что в конечном итоге дает возможность создания систем с замкнутым циклом. И хотя этот процесс немного повысит стоимость самих семян, на перспективу он дает большую экономию за счет уменьшения потребности в воде и удобрениях.
Технология проверена на бобовых культурах. У растений, появившихся из обработанных семян, корень был массивнее, стебель – длиннее, содержание хлорофилла и другие показатели – выше. Но полный урожай еще не собран, хотя на основе данной стадии развития растений он уже обещает быть выдающимся. Следующим шагом исследований будет проверка результатов по другим типам семян, а также расчет соотношения затрат и выгод от массовой применения новой разработки.
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