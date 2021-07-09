Новая технология помогает семенам бороться с длительной засухой

Изменение климата стало реальностью сегодняшнего дня. Многие регионы, исторически бывшие засушливыми, научились выращивать сельхозкультуры в подобных условиях, однако теперь они сталкиваются со все новыми вызовами. Биоинженеры из Массачусетского технологического института (MIT) разработали способ защитить семена от нехватки воды во время решающей фазы прорастания.

Для защиты семян от высыхания специалисты создали особое гелеобразное покрытие, которое удерживает любую воду, попавшую на семя хотя бы один раз. Второй, внутренний слой покрытия содержит ризосферные бактерии и ряд питательных веществ: этот «коктейль» помогает семенам расти. При контакте с почвой и водой микроорганизмы фиксируют азот в почве. При этом они являются самовоспроизводящимися и могут удерживать азот на протяжении длительного времени. Благодаря этому полям потребуется гораздо меньше удобрений.

Эти исследования ведутся инженерами MIT на протяжении нескольких последних лет. Ранее специалисты предложили другой тип защитного покрытия, на основе шелка, но он нацелен на противостояние повышенному содержанию соли в почве.