Опережая график: в Беларуси расцвели подснежники

На территории Березинского биосферного заповедника расцвели цветы, которые называют синими подснежниками.
«Удивительно, но в начале зимы было зафиксировано цветение первоцвета — перелески благородной, или печеночницы. Отдельные цветки ранневесеннего растения отмечены в окрестностях деревни Домжерицы. „Подснежник“ приоткрыл свои лепестки характерной голубой окраски на хорошо прогреваемом солнцем участке леса», — говорится в сообщении на официальном сайте заповедника.
Причиной цветения синих подснежников (Нераtica nоbilis) оказалось чрезвычайно теплое начало декабря.
«В отдельные дни температура воздуха в дневные часы поднималась до +5,4 °C. Такая нехарактерно теплая и влажная зима со слабыми заморозками оказала влияния и на растения Березинского биосферного заповедника. Это посодействовало повторному цветению некоторых из них.
Бутоны у печеночницы закладываются еще с осени. И в обычные годы их можно найти в крупных почках, которые располагаются в центре розетки листьев, у самой поверхности земли. А причиной распускания бутонов стали метеорологические особенности этого года. Второе цветение обычно связано с жаркой и засушливой погодой в конце весны и начале лета. Можно предположить, что аномально жаркий июнь нынешнего года этому и поспособствовал», — сообщает сайт заповедника.