Первая в России выставка конопли открылась в «Аптекарском огороде»

Отдельная экспозиция будет посвящена другим волокнистым растениям и изделиям из них. Покажут и сами растения, и что из них делают: конопля и пенька, агава и сизаль, кокосовая пальма и кокосовое волокно, лён и льняное волокно, хлопчатник и хлопок, манильский текстильный банан и манильская пенька (манила), а также другие волокнистые растения: драконовое дерево, юкка, новозеландский лён и другие менее распространенные виды растительных волокон.

Также в рамках ежегодного Фестиваля цветов, урожая и искусства «Краски осени» секция «Естественного пчеловодства» при Клубе «Жизнь на Земле» представит:



- традиционную разборную колоду из цельного ствола дерева, в каких держали пчел еще 100 лет назад;

- открытый улей с рамками, которые можно посмотреть и потрогать;

- сотовый секционный мёд из от семьи пчел «Аптекарского огорода»;

- костюм пчеловода и основной пчеловодный инструмент.



Помимо этого, посетителей ждёт дегустация нескольких сортов мёда и цветочной пыльцы. В качестве дополнительной продукции пчеловодства будут представлены воск и восковые свечи, натуральное медовое мыло и мази с медом и прополисом.



Возможна мини-экскурсия на действующую экспериментальную пасеку в «Аптекарском огороде», где можно увидеть улей-колоду из части цельного ствола дерева, улей лежак с соломенным наполнителем стен и мало известный в России FLOW-улей.

А в оранжереях сада можно в любую погоду полюбоваться на тропические орхидеи и кувшинки, хищные растения, какао, многометровые пальмы, ананасы, кофе, авокадо, огромные лианы и лучшую в России коллекцию растений пустынь — сотни видов кактусов, молочаев, южноафриканских «живых камней» (литопсов), агав, алоэ и других удивительных растений.



Партнёры — отраслевая Ассоциация производителей русской пеньки, ООО "Мордовские пенькозаводы", ООО "Компания КОНА", Секция "Естественного пчеловодства" при Клубе "Жизнь на Земле".