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Растения

Первая в России выставка конопли открылась в «Аптекарском огороде»

Аптекарский огород
08 сентября 2019
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Выставка конопли открылась 7 сентября в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» и продлится до 13 октября — в рамках ежегодного Фестиваля цветов, урожая и искусства «Краски осени».

Посетители могут увидеть трёхметровую коноплю из Мордовии, конопляное волокно, веревки, канаты, а также продегустировать крекеры и масло в выходные дни. 
 
В программе — тематические лекции и мастер-классы по онлайн-регистрации, которая откроется на сайте сада www.hortus.ru. 
 
Главная цель выставки — доказать, что конопля является полезным растением, которое имеет широкое применение в хозяйственной деятельности человека.

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Помимо конопли в оранжерее представлены тыквы, яблоки, мёд и продукты пчеловодства, водоросли, кокосовая пальма и многое другое.

«Конопля (Cannabis sativa) — древнейшая масличная и волокнистая культура. В Древней Руси ее производство было одной из основ экономики страны, а пенька — важнейший предмет экспорта. Конопля как культура в России долгие годы находилась в забвении. С 1961 года в Союзе ратифицировали Конвенцию ООН "О наркотических средствах", согласно которой конопля была объявлена вне закона. С первого места в мире с 1 млн га посевных площадей мы скатились до 4000-го. Когда ситуация в коноплеводстве достигла дна, отрасль начали восстанавливать и субсидировать. Сейчас производство конопли в России вновь увеличивается, а предрассудки относительно нее постепенно развеиваются», – директор Аптекарского огорода Алексей Ретеюм.

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Отдельная экспозиция будет посвящена другим волокнистым растениям и изделиям из них. Покажут и сами растения, и что из них делают: конопля и пенька, агава и сизаль, кокосовая пальма и кокосовое волокно, лён и льняное волокно, хлопчатник и хлопок, манильский текстильный банан и манильская пенька (манила), а также другие волокнистые растения: драконовое дерево, юкка, новозеландский лён и другие менее распространенные виды растительных волокон.

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Также в рамках ежегодного Фестиваля цветов, урожая и искусства «Краски осени» секция «Естественного пчеловодства» при Клубе «Жизнь на Земле» представит:
 
- традиционную разборную колоду из цельного ствола дерева, в каких держали пчел еще 100 лет назад;
- открытый улей с рамками, которые можно посмотреть и потрогать;
- сотовый секционный мёд из от семьи пчел «Аптекарского огорода»;
- костюм пчеловода и основной пчеловодный инструмент.
 
Помимо этого, посетителей ждёт дегустация нескольких сортов мёда и цветочной пыльцы. В качестве дополнительной продукции пчеловодства будут представлены воск и восковые свечи, натуральное медовое мыло и мази с медом и прополисом.
 
Возможна мини-экскурсия на действующую экспериментальную пасеку в «Аптекарском огороде», где можно увидеть улей-колоду из части цельного ствола дерева, улей лежак с соломенным наполнителем стен и мало известный в России FLOW-улей.

А в оранжереях сада можно в любую погоду полюбоваться на тропические орхидеи и кувшинки, хищные растения, какао, многометровые пальмы, ананасы, кофе, авокадо, огромные лианы и лучшую в России коллекцию растений пустынь — сотни видов кактусов, молочаев, южноафриканских «живых камней» (литопсов), агав, алоэ и других удивительных растений.
 
Партнёры — отраслевая Ассоциация производителей русской пеньки, ООО "Мордовские пенькозаводы", ООО "Компания КОНА", Секция "Естественного пчеловодства" при Клубе "Жизнь на Земле".

С 9 сентября сад открыт с 10.00 до 20.00, кассы до 19.30.

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