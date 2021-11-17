Пиво улучшат с помощью генно-модифицированного ячменя

Ожидается, что изменение климата окажет большое влияние на урожайность и продовольственную безопасность в ближайшие десятилетия. Ученые, работающие над решениями этой проблемы, не упускают возможности продемонстрировать, какую роль могут сыграть инструменты редактирования генов – например, CRISPR.
В новом исследовании японские биоинженеры использовали эту технологию для получения генетически измененного ячменя с задержкой прорастания.
Ячмень – одна из наиболее широко выращиваемых культур в мире. Его используют в производстве хлебобулочных изделий, круп, кормов для животных, а также в качестве источника солода для алкогольных напитков, включая пиво и виски. Однако существует одна проблема, с которой часто сталкиваются фермеры, выращивающие ячмень, – прорастание перед уборкой урожая.
Оно происходит из-за высокой влажности, например, после дождя перед уборкой урожая, что значительно обесценивает зерно. Ученые годами бились над этой проблемой и теперь, похоже, нашли решение.
Ученые использовали в качестве отправной точки сорт ячменя под названием «Золотое обещание» и применили CRISPR для создания генно-модифицированных его версий с мутантами одного или обоих генов покоя. Эксперименты показали, что повреждение второго участка ДНК приводило к тому, что ячмень полностью перестал реагировать на повышенную влажность. Повреждение или удаление гена qsd1 привело к заметному снижению в чувствительности зерен к влаге, но при этом семена все же могли прорастать при высадке в грунт или подготовке солода.
«Мы создали мутантный ячмень, устойчивый к предуборочным прорастаниям, используя технологию CRISPR / Cas9. Кроме того, наше исследование не только прояснило роль qsd1 и qsd2 в прорастании или покое зерна, но и установило, что qsd2 играет более важную роль», – пишут исследователи.
Они отмечают, что эта работа знаменует собой важный шаг в настройке наиболее широко используемых в мире сельскохозяйственных культур для более эффективного реагирования на последствия изменения климата.
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