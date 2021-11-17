Пиво улучшат с помощью генно-модифицированного ячменя

Ученые использовали в качестве отправной точки сорт ячменя под названием «Золотое обещание» и применили CRISPR для создания генно-модифицированных его версий с мутантами одного или обоих генов покоя. Эксперименты показали, что повреждение второго участка ДНК приводило к тому, что ячмень полностью перестал реагировать на повышенную влажность. Повреждение или удаление гена qsd1 привело к заметному снижению в чувствительности зерен к влаге, но при этом семена все же могли прорастать при высадке в грунт или подготовке солода.

«Мы создали мутантный ячмень, устойчивый к предуборочным прорастаниям, используя технологию CRISPR / Cas9. Кроме того, наше исследование не только прояснило роль qsd1 и qsd2 в прорастании или покое зерна, но и установило, что qsd2 играет более важную роль», – пишут исследователи.

Они отмечают, что эта работа знаменует собой важный шаг в настройке наиболее широко используемых в мире сельскохозяйственных культур для более эффективного реагирования на последствия изменения климата.

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