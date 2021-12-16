Плантации какао оказались полезными для представителей фауны

Тропическим сухим лесам во всем мире угрожают обезлесение и сельское хозяйство. Особенно острой проблемой стал растущий спрос на пальмовое масло. После того, как огромные лесные массивы были вырублены, а на их месте появились масличные пальмы, началось резкое сокращение численности многих представителей фауны.
Какао тоже входит в число востребованных продуктов, и на северо-западе Перу шоколадное дерево (Theobroma cacao) очень часто высаживается рядом с сухими широколиственными лесами. Сельхозугодья такого типа называют «аграрный лес». Международная группа ученых оценила биоразнообразие в этих районах и обнаружила, что птицам и летучим мышам такое соседство нравится.
При этом птицы прилетали к шоколадным деревьям только в периоды засухи, и это иллюстрирует тот факт, что фермы какао становятся для них оазисом. В лесу, сбросившем листву, становится сложно найти укрытие и пищу, и тогда пернатые обращаются к безотказному альтернативному источнику. Зато летучие мыши скапливались на плантациях в любое время года, и иногда там их было даже больше, чем в природных массивах.
Птицы и летучие мыши играют важную роль в борьбе с насекомыми-вредителями, поражающими какао. Появление плантаций какао не только не наносит птицам и летучим мышам ущерба, но, напротив, снабжает пропитанием и дает возможность укрыться в тени вечнозеленых шоколадных деревьев. Подводя итоги этого исследования, биологи предлагают обратить внимание на этот аспект и поддерживать аграрные леса параллельно с сохранением и восстановлением тропических сухих лесов.
Посмотрите, как летучие мыши отправляются на охоту.