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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Растения

Плантации какао оказались полезными для представителей фауны

Анастасия Баринова
16 декабря 2021
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Фото: Vassily Kuznetsov
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Фото: CarolinaOcampo-Ariza/Agriculture Ecosystems and Environment
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Фото: Maren Barbee/Flickr
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Фото: Isabell Schulz/Flickr
Развитие сельского хозяйства обычно вредит природе, но бывают исключения.

Тропическим сухим лесам во всем мире угрожают обезлесение и сельское хозяйство. Особенно острой проблемой стал растущий спрос на пальмовое масло. После того, как огромные лесные массивы были вырублены, а на их месте появились масличные пальмы, началось резкое сокращение численности многих представителей фауны.

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Какао тоже входит в число востребованных продуктов, и на северо-западе Перу шоколадное дерево (Theobroma cacao) очень часто высаживается рядом с сухими широколиственными лесами. Сельхозугодья такого типа называют «аграрный лес». Международная группа ученых оценила биоразнообразие в этих районах и обнаружила, что птицам и летучим мышам такое соседство нравится.

При этом птицы прилетали к шоколадным деревьям только в периоды засухи, и это иллюстрирует тот факт, что фермы какао становятся для них оазисом. В лесу, сбросившем листву, становится сложно найти укрытие и пищу, и тогда пернатые обращаются к безотказному альтернативному источнику. Зато летучие мыши скапливались на плантациях в любое время года, и иногда там их было даже больше, чем в природных массивах.

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CarolinaOcampo-Ariza/Agriculture Ecosystems and Environment

Птицы и летучие мыши играют важную роль в борьбе с насекомыми-вредителями, поражающими какао. Появление плантаций какао не только не наносит птицам и летучим мышам ущерба, но, напротив, снабжает пропитанием и дает возможность укрыться в тени вечнозеленых шоколадных деревьев. Подводя итоги этого исследования, биологи предлагают обратить внимание на этот аспект и поддерживать аграрные леса параллельно с сохранением и восстановлением тропических сухих лесов.

Посмотрите, как летучие мыши отправляются на охоту.

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