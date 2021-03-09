Потерянная ДНК редкого растения

Потерянные гены

В течение многих лет Дэвис изучал эволюцию этой группы паразитических растений. Когда некоторые генетические данные показали тесную связь между этими растениями-паразитами и их хозяевами, Дэвис заподозрил наличие горизонтального переноса генов. Именно в этом случае гены переходят непосредственно от одного вида к другому – в данном случае от хозяина к паразиту. Но до этого момента никто так и не расшифровал геном этих растений.

Поэтому Дэвис и его команда учёных-биологов решили упорядочить миллионы фрагментов генома Саприи гималайской (лат. Sapria himalayana), чтобы собрать их в полную картину. Когда команда детально проанализировала геном, учёные обнаружили в нём множество странностей.

Около 44 процентов всех генов, обнаруженных у большинства цветковых растений, отсутствовали у Саприи гималайской. Несмотря на это, длина полного генома у этого растения-паразита составляет примерно 55 000 генов, что превышает число генов у некоторых непаразитических растений. Команда предполагает, что такое большое количество генов может быть связано с тем, что Саприя перенимает многие гены от своих растений-хозяев. Биологи также обнаружили, что в геноме Саприи гималайской было много повторяющихся сегментов ДНК, что подтверждает догадки учёных.

Потеря хлорофилловых пигментов, которые отвечают за фотосинтез, часто встречается у паразитических растений, которые полагаются на своих хозяев для поддержания жизни. Но похоже, что Саприя гималайская уничтожила все генетические остатки своих хлоропластов и клеточных структур, в которых происходит фотосинтез.

Хлоропласты имеют свой собственный геном, отличный от ядерного генома, который управляет клетками растения, и митохондрий, которые производят энергию для клеток. После проведённого исследования Дэвис обнаружил, что Саприя гималайская, по-видимому, полностью потеряла этот геном.

Редкое и необычное растение

«Это первый раз, когда я сталкиваюсь с таким случаем, когда растение полностью теряет свой собственный геном, – говорит Дэвис. – Исследования, которые проводились раньше показали тот же результат – генома нет. И наш детализированный анализ подтверждает, что он действительно исчез». Следует отметить, что даже гены в ядерном геноме Саприи гималайской, которые регулировали бы компоненты генома хлоропластов, исчезли.

«Возможно, ещё слишком рано объявлять геном хлоропластов полностью исчезнувшим», – отмечает Алекс Твайфорд, биолог-эволюционист из Эдинбургского университета, который не принимал участия в исследованиях Дэвиса. Также он говорит, что может быть трудно окончательно доказать, что геном исчез, особенно если хлоропласт «необычен по своей структуре или численности», поэтому его сложно идентифицировать.

Среди оставшихся частей ядерного генома команда Дэвиса также обнаружила, что более одного процента генома Саприи гималайской происходит от генов, украденных у других растений. Чаще всего это гены виноградной лозы из тропических лесов Юго-Восточной Азии.