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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Растения

Пожары в Калифорнии угрожают знаменитым гигантским секвойям

Анастасия Баринова
17 сентября 2021
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Фото: Sequoia and Kings Canyon National Parks
Деревья приходится оборачивать в огнеупорные одеяла.

Калифорния снова оказалась во власти огня, и сейчас он угрожает не только людям и не просто лесам: опасность грозит национальному парку «Секвойя». В эти дни пожарные заворачивают стволы гигантских деревьев в огнестойкие одеяла. Среди растений, которые могут исчезнуть – легендарное дерево генерала Шермана. Это самое крупное из известных живых одноствольных деревьев на Земле; его возраст составляет от 2 300 до 2 700 лет, высота – 83,8 м, диаметр – 11 м.

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Алюминиевая оболочка может выдерживать интенсивное нагревание в течение короткого времени. Ее уже на протяжении нескольких лет используется по всему западу США для защиты легковоспламеняющихся объектов, и даже многие дома смогли пережить с пожары благодаря этому материалу.

Гигантские секвойи сами по себе тоже довольно устойчивы к огню: небольшие пожары не успевают нанести им вред, зато освобождают территорию от лишней поросли. Это дает возможность прорасти новым семенам секвойи. Однако в последние годы пожары случаются все чаще, и они все более мощные. В прошлом году в национальном парке «Секвойя» в огне погибли тысячи деревьев. 

Сейчас огонь находится от парка на некотором расстоянии, и специалисты надеются, что его удастся остановить. А если пламя подберется к стволам деревьев – те смогут ему противостоять, хоть и недолго.

Узнайте о других опасностях, с которыми сталкиваются гигантские деревья в последние годы.

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