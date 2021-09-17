Пожары в Калифорнии угрожают знаменитым гигантским секвойям

Сейчас огонь находится от парка на некотором расстоянии, и специалисты надеются, что его удастся остановить. А если пламя подберется к стволам деревьев – те смогут ему противостоять, хоть и недолго.

Узнайте о других опасностях, с которыми сталкиваются гигантские деревья в последние годы.