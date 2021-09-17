Пожары в Калифорнии угрожают знаменитым гигантским секвойям

Калифорния снова оказалась во власти огня, и сейчас он угрожает не только людям и не просто лесам: опасность грозит национальному парку «Секвойя». В эти дни пожарные заворачивают стволы гигантских деревьев в огнестойкие одеяла. Среди растений, которые могут исчезнуть – легендарное дерево генерала Шермана. Это самое крупное из известных живых одноствольных деревьев на Земле; его возраст составляет от 2 300 до 2 700 лет, высота – 83,8 м, диаметр – 11 м.
Алюминиевая оболочка может выдерживать интенсивное нагревание в течение короткого времени. Ее уже на протяжении нескольких лет используется по всему западу США для защиты легковоспламеняющихся объектов, и даже многие дома смогли пережить с пожары благодаря этому материалу.
Гигантские секвойи сами по себе тоже довольно устойчивы к огню: небольшие пожары не успевают нанести им вред, зато освобождают территорию от лишней поросли. Это дает возможность прорасти новым семенам секвойи. Однако в последние годы пожары случаются все чаще, и они все более мощные. В прошлом году в национальном парке «Секвойя» в огне погибли тысячи деревьев.
The #WindyFire on the edge of Tule River Reservation & Sequoia NF is very prominent on cameras. This morning it was 2,202 acres, 0% contained. Very limited scanner traffic on this one, looks like they've launched 4 copters to it from Porterville.— CA Fire Scanner (@CAFireScanner) September 15, 2021
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Сейчас огонь находится от парка на некотором расстоянии, и специалисты надеются, что его удастся остановить. А если пламя подберется к стволам деревьев – те смогут ему противостоять, хоть и недолго.
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