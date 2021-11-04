Растение с архипелага Самоа сравнивают с ибупрофеном. А еще оно может вылечить десятки болезней

Натуральные органические соединения – надежный источник для изобретения новых фармацевтических препаратов. Из 1562 новых утвержденных лекарств с 1981 по 2019 год 64% либо непосредственно являлись компонентами, полученными из натуральных продуктов, либо были созданы на основе натуральных продуктов, биологических макромолекул или растительных препаратов.

В новом исследовании ученые обратили внимание на фармацевтические свойства малоизученного растения Psychotria insularum, которое произрастает на архипелаге Самоа в Полинезии. Оно представляет собой небольшое деревце высотой около двух метров с маленькими белыми цветками и блестящими красными ягодами.

Известный как маталафи, гомогенат (однородная измельченная масса) листьев Psychotria insularum используется в традиционной медицине Самоа для лечения воспалений, связанных с лихорадкой, болями в теле, отеками, ранами, недержанием, кожными инфекциями, рвотой, респираторными инфекциями и абдоминальными болями.