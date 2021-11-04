Растение с архипелага Самоа сравнивают с ибупрофеном. А еще оно может вылечить десятки болезней
Натуральные органические соединения – надежный источник для изобретения новых фармацевтических препаратов. Из 1562 новых утвержденных лекарств с 1981 по 2019 год 64% либо непосредственно являлись компонентами, полученными из натуральных продуктов, либо были созданы на основе натуральных продуктов, биологических макромолекул или растительных препаратов.
В новом исследовании ученые обратили внимание на фармацевтические свойства малоизученного растения Psychotria insularum, которое произрастает на архипелаге Самоа в Полинезии. Оно представляет собой небольшое деревце высотой около двух метров с маленькими белыми цветками и блестящими красными ягодами.
Известный как маталафи, гомогенат (однородная измельченная масса) листьев Psychotria insularum используется в традиционной медицине Самоа для лечения воспалений, связанных с лихорадкой, болями в теле, отеками, ранами, недержанием, кожными инфекциями, рвотой, респираторными инфекциями и абдоминальными болями.
Исследователи обнаружили, что маталафи взаимодействует с железом в клетках тела. Они определили биоактивные соединения, а именно рутин и никотифлорин, которые связывают железо в процессе хелирования.
Они также обнаружили, что маталафи проявляет противовоспалительную активность, очень похожую действие ибупрофена.
Кроме того, хелаторы («ловушки») железа, такие как маталафи, могут лечить перегрузку железом, связанную с переливаниями крови. Еще их считают перспективными агентами против распространенных заболеваний, таких как рак, нейродегенеративные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.
Но и это еще не всё. Исследователи обнаружили чувствительность делеции (вид хромосомной перестройки, при которой утрачивается часть хромосомы) гена RIM101 к гомогенату Psychotria insularum. Этот ген является основным регулятором липотоксичности, лежащей в основе ожирения.
Кроме того, молекулярные исследования, опубликованные в прошлом году, показывают, что обнаруженный в маталафи рутин является потенциально сильным средством для подавления вирусной репликации SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.
«Этот проект уникален тем, что объединяет традиционные медицинские знания с разными типами научных биологических и химических методов», – заключил Молимау-Самасони.
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