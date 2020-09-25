Растение-сапёр: резуховидка Таля

Давно известно, что обнаружить мины способен не только человек, но и млекопитающие (например, дельфины, морские львы, мангусты), а также пчелы. Однако этот список могут пополнить и растения.

Удивительно, но с помощью небольшого цветкового растения резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) можно определить, есть ли на территории мины или нет. Так, если это растение произрастает в суровых для него условиях, то оно начинает краснеть. А с помощью генетических модификаций ученые начали разводить резуховидку Таля, которая меняет цвет только тогда, когда появляется оксид азота, выделяемый наземными минами или другими взрывчатыми веществами. Впрочем, пока ещё резуховидка Таля не очень точный показатель наличия мин. Поскольку присутствующие в почве денитрифицирующие бактерии, которые производят оксид азота, также могут спровоцировать изменение цвета этого растения.

Предполагается, что когда-нибудь резуховидку Таля будут использовать для обнаружения мин, для чего семена этого растения будут разбрасывать над минными полями с самолета или засевать их, проходя по разминированным коридорам.

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