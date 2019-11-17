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Растения

Растения, которые мы потеряли

Майкл Грешко
17 ноября 2019
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Ботаники пытались спасти оливу Святой Елены, но в 2003 году грибок уничтожил саженцы и черенки.
Фото: Selectphoto/Alamy Stock Photo
Растения – это основа экосистем нашей планеты. Сотни из них вымерли, последствия этого пока неясны.

При слове «вымирание» вы, возможно, представите себе животное – дронта (додо) или, может быть, сумчатого волка. Между тем кризис биоразнообразия коснулся не только фауны, но и флоры. По данным международного исследования, опубликованного журналом Nature Ecology & Evolution, с 1750-х годов в природе исчез по крайней мере 571 вид растений. С начала прошлого века флора планеты в среднем беднеет на восемь видов растений каждые три года. Такие темпы вымирания в 500 раз превышают естественный уровень.

«Результаты нашей работы меня обескуражили, – признается один из авторов исследования Мария Воронцова, биолог из Королевских ботанических садов Кью в Великобритании, и продолжает: – Растения – это инфраструктура экосистемы. Они связаны с другими организмами – и друг с другом, но мы не до конца понимаем, как именно».

Как деятельность человека обрекла многие растения по всему миру на полное исчезновение? Численность некоторых видов, таких как олива Святой Елены (Nesiota elliptica), сильно сократилась. Люди, поселившиеся на этом острове, расположенном на юге Атлантического океана, вырубили большую часть растительности, разрушив среду обитания; последняя дикая олива Святой Елены погибла в 1994 году.

В 1912 году студентка, изучавшая ботанику, прогуливаясь вдоль Торренс-авеню в Чикаго, обнаружила Thismia americana – необычного безлистного представителя рода тисмий, растущих по большей части в Австралии и Новой Зеландии. Последний раз ее видели в 1916-м.

 

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Крис Джонс Спрос садоводов на Tecophilaea cyanocrocus привел к тому, что к 1950-м цветок исчез в природе. В 2001 году нашли популяцию на территории к югу от чилийского Сантьяго.

Cписок вымерших растений почти наверняка неполный, но, с другой стороны, есть надежда, что все не так плохо. Авторы напоминают: 431 вид растений, ранее считавшихся вымершими, – например, Tecophilaea cyanocrocus, – был обнаружен снова. Сохранить подобные редкости будет непросто – около 90 процентов этих видов по-прежнему под угрозой исчезновения.