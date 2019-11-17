Растения, которые мы потеряли

При слове «вымирание» вы, возможно, представите себе животное – дронта (додо) или, может быть, сумчатого волка. Между тем кризис биоразнообразия коснулся не только фауны, но и флоры. По данным международного исследования, опубликованного журналом Nature Ecology & Evolution, с 1750-х годов в природе исчез по крайней мере 571 вид растений. С начала прошлого века флора планеты в среднем беднеет на восемь видов растений каждые три года. Такие темпы вымирания в 500 раз превышают естественный уровень.

«Результаты нашей работы меня обескуражили, – признается один из авторов исследования Мария Воронцова, биолог из Королевских ботанических садов Кью в Великобритании, и продолжает: – Растения – это инфраструктура экосистемы. Они связаны с другими организмами – и друг с другом, но мы не до конца понимаем, как именно».

Как деятельность человека обрекла многие растения по всему миру на полное исчезновение? Численность некоторых видов, таких как олива Святой Елены (Nesiota elliptica), сильно сократилась. Люди, поселившиеся на этом острове, расположенном на юге Атлантического океана, вырубили большую часть растительности, разрушив среду обитания; последняя дикая олива Святой Елены погибла в 1994 году.

В 1912 году студентка, изучавшая ботанику, прогуливаясь вдоль Торренс-авеню в Чикаго, обнаружила Thismia americana – необычного безлистного представителя рода тисмий, растущих по большей части в Австралии и Новой Зеландии. Последний раз ее видели в 1916-м.