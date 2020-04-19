Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Растения

Растения могут слышать

Анастасия Баринова
19 апреля 2020
/upload/iblock/c89/c8903b02d8b65af12cc1883bfa817ce7.jpg
Фото: Pixabay
/upload/iblock/544/5449d9f045825fe7ecceb50d9ef093a7.jpg
Фото: Pixabay
/upload/iblock/856/8567cb9b2803b5e8f0d426dc78b63e3b.jpg
Фото: Wikipedia
Здоровье популяций животных напрямую зависит от уровня окружающего шума. Однако на звуки реагирует не только животный, но и растительный мир.

Исследование проводили биологи из Университета Западной Австралии; его результаты опубликованы в журнале Oecologia.

В качестве подопытного растения был использован обычный горох посевной (лат. Pisum sativum). Ученые посадили растения в контейнеры, имеющие у основания две трубки, что давало корневой системе возможность роста в двух направлениях. Внизу располагались системы, издающие звук: журчание текущей воды или «белый шум». Далее оставалось лишь наблюдать за развитием корневой системы.

Когда растения подросли и окрепли, обнаружилась прямая связь со звуком. В контейнерах с пересушенной почвой корни росли в направлении звука текущей воды, тогда как в тех случаях, когда почва в контейнере была регулярно увлажнена, корни развивались обычным образом. Установив, что растения способны искать источник воды, ориентируясь только на ее звук, притом делая это лишь при необходимости, ученые отмечают, что «их восприятие окружающего мира гораздо сложнее, чем считалось прежде».

Узнайте о растениях, которые умеют считать.

рекомендации
Планета Земля

Платежная система «Мир» запустила кампанию #МирПомогаетВрачам

Девушка

«Мне 10 лет, и я разведена». Что такое детские браки