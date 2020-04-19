Растения могут слышать

Исследование проводили биологи из Университета Западной Австралии; его результаты опубликованы в журнале Oecologia.

В качестве подопытного растения был использован обычный горох посевной (лат. Pisum sativum). Ученые посадили растения в контейнеры, имеющие у основания две трубки, что давало корневой системе возможность роста в двух направлениях. Внизу располагались системы, издающие звук: журчание текущей воды или «белый шум». Далее оставалось лишь наблюдать за развитием корневой системы.

Когда растения подросли и окрепли, обнаружилась прямая связь со звуком. В контейнерах с пересушенной почвой корни росли в направлении звука текущей воды, тогда как в тех случаях, когда почва в контейнере была регулярно увлажнена, корни развивались обычным образом. Установив, что растения способны искать источник воды, ориентируясь только на ее звук, притом делая это лишь при необходимости, ученые отмечают, что «их восприятие окружающего мира гораздо сложнее, чем считалось прежде».

Узнайте о растениях, которые умеют считать.