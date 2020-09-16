Растения-обманщики: как исхитряется охотящаяся до опылителей флора

Некоторые растения привлекают насекомых-опылителей не вкусным нектаром, а хитростью. К таковым относятся, например, орхидеи. Причудливые формы лепестков и чашелистиков некоторых видов напоминают самих опылителей — пчел, бабочек или мух. Так, цветок орхидеи из рода офрис (Ophrys) напоминает сидящую на нем пчелу, шмеля или муху, а также испускает феромоны самок насекомых. Заметив такую орхидею, самец-опылитель пытается спариться с цветком. Безусловно, сделать у него это не получается, зато к нему прилипает пыльца, которую самец потом переносит на другой цветок. Подобным же способом привлекает насекомых распространенная в Южной Африке гортерия раскидистая (Gorteria diffusa), на лепестках которой имеются темные пятна, похожие на пчел.

А вот орхидеи подсемейства циприпедиевые (Cypripedieae), которые произрастают в горах юго-запада Китая, притворяются излюбленным лакомством своих опылителей — грибных мушек. Они питаются пораженными грибком листьями и плодами. Поэтому для привлечения этих насекомых цветки циприпедиевых орхидей выделяют запах растений, зараженных грибком. И, кроме того, эти орхидеи имеют темные пятна на своих листьях, подобные тем, что есть у зараженных грибком растений. Таким же образом привлекает насекомых-опылителей (как правило, лесных мух) всем известная раффлезия (Rafflesia), которая своим видом и запахом напоминает разлагающееся мясо.

Все эти растения используют насекомых в своих целях и ничего не дают им взамен. Однако и не причиняют вреда, что нельзя сказать о растениях-хищниках. Они прибегают к похожим способам привлечения насекомых, но почти не оставляют им шансов выжить. Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье о мастерах изящных убийств.