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Растения

Редкие орхидеи выросли на крыше завода

Анастасия Баринова
16 июля 2020
Ophrys_sphegodes,_Dover_1.jpg
Ophrys sphegodes
Фото: Wikimedia Commons
В английском графстве Дорсет экологи обнаружили уникальную орхидею. Растение, относящееся к редким видам, облюбовало заводскую крышу.

Орхидея Ophrys sphegodes была замечена на травяной крыше завода по переработке сточных вод в городе Суонидж в 2013 году. Спустя год рабочие снова увидели цветущее растение и вызвали экологов.

Те подтвердили, что цветок относится к редким видам: в стране известно лишь три места его произрастания. В незначительном количестве Ophrys sphegodes можно встретить в Кенте и Саффолке, а 75% от общего объема этих орхидей на территории Британии растет в районе скального массива Пербек неподалеку от Суониджа.

Скорее всего, семена могли быть принесены на крышу ветром, либо же попали сюда вместе с землей и травой. Точно не известно, когда это могло произойти, но в любом случае не ранее, чем десять лет назад: именно таков возраст заводской постройки.

Орхидеи вида Ophrys sphegodes находятся под защитой британского закона: их нельзя срывать, обрезать и продавать и причинять ущерб. Экологи отмечают, что найденную «плантацию» защитить будет несложно, поскольку никаких производственных процессов на крыше не происходит, а доступа посторонним сюда нет.

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