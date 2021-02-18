Российские ученые разгадали тайну загадочных «кругов фей» в пустынях

«Круги фей» — это бесплодные участки грунта или песка, окруженные растительностью. Они наиболее распространены в пустыне Намиб. Ученые с 1970-х годов спорили о том, почему в этих кругах не появляются или быстро погибают все растения. Теории включали в себя газ, убивающий растительность, термитов и даже НЛО, а по верованиям местных жителей, под землей живет дракон, огненное дыхание которого убивает все живое.

В 2013 году ученые заявили, что наиболее вероятным подозреваемым в создании «кругов фей» был вид песчаных термитов Psammotermes allocerus. Норберт Юргенс из Гамбургского университета показал, что это насекомое было единственным видом, постоянно присутствующим на участках, где образуются круги. Его теория основана на том, что термиты поедают корни растений, прежде чем те смогут прорасти в почве пустыни, создавая водную ловушку — аналогично тому, как бобры создают плотины.

Однако эта теория споткнулась на том, что подобные круги были найдены в австралийской пустыне, где данный термит не водится.

В прошлом году исследователи из Геттингенского университета представили еще одну версию происходящего, основанную на работах известного математика и криптографа Алана Тьюринга. Согласно представленной модели, круги следуют схеме выпадения осадков и могут быть вызваны конкуренцией между растениями, при этом круги более сильных и ярких трав высасывают питательные вещества и влагу из бедной почвы в центре.