Самая маленькая и самая большая кувшинки в мире

В настоящее время самой маленькой кувшинкой признана Nymphaea thermarum, или, как её неофициально называют ботаники, карликовая руандская водяная лилия. В диаметре её листья составляют не более 1-2 см.

В 1985 году миниатюрную кувшинку обнаружили в горячем источнике в Руанде (Африка) и, как вскоре выяснилось, это было единственное место, где этот вид произрастал. Сегодня же карликовую водяную лилию Руанды нельзя встретить в дикой природе. Её естественное место обитания было использовано для сельскохозяйственных нужд, и источник стал непригоден для жизни кувшинки.

Однако уникальную водяную лилию удалось спасти от полного исчезновения. Исследователи из Королевских ботанических садов Кью в Лондоне сохранили семена крошечной кувшинки, а через какое-то время смогли вырастить это чрезвычайно прихотливое растение.

К слову, непросто также вырастить и самую большую из ныне известных кувшинок — Викторию амазонскую (Victoria amazonica). Диаметр её широких, загнутых кверху листьев может превышать порой 3 м и выдерживать вес до 50 кг. Виктория амазонская способна жить до 5 лет, а вот её цветками можно полюбоваться лишь раз в году во время цветения, которое продолжается не больше трех дней.

В отличие от карликовой водяной лилии эта кувшинка встречается в дикой природе: в некоторых реках Гайаны (Южная Америка) и в бассейне Амазонки в Бразилии и Боливии.

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