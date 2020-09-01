Самую большую в России тыкву покажут в Ботаническом саду МГУ

Громадный овощ сорта «Гигант Атлантики» вырастил тыквовод Андрей Гусев из деревни Староходыкино близ Луховиц. В 2018 году он же выставлял в «Аптекарском огороде» самую большую тыкву из когда-либо выращенных в России. Ее вес составил 645,5 кг, она получила имя Её Тыквенное Величество Дуся. Тыква 2020 года — «внучка» тыквы 2018. Овощ назвали Аграфеной Федотовной Дусевой-Гусевой, или просто Груней.

9 сентября, в преддверии открытия ежегодного Фестиваля цветов, урожая, искусства «Краски осени», в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет торжественная презентация тыквы, вес которой предварительно оценивается в 400 с лишним килограммов.

Кроме того, Гусев представит в саду еще одну очень тяжелую тыкву — чуть поменьше главной. Он будет продолжать ежегодно выращивать гигантские тыквы, пока одна из них не достигнет веса 800 кг.