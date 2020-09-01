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Растения

Самую большую в России тыкву покажут в Ботаническом саду МГУ

Аптекарский огород
01 сентября 2020
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Фото: Аптекарский огород
Гигант прибудет на контрольное взвешивание в «Аптекарский огород» 9 сентября.

Громадный овощ сорта «Гигант Атлантики» вырастил тыквовод Андрей Гусев из деревни Староходыкино близ Луховиц. В 2018 году он же выставлял в «Аптекарском огороде» самую большую тыкву из когда-либо выращенных в России. Ее вес составил 645,5 кг, она получила имя Её Тыквенное Величество Дуся. Тыква 2020 года — «внучка» тыквы 2018. Овощ назвали Аграфеной Федотовной Дусевой-Гусевой, или просто Груней. 

9 сентября, в преддверии открытия ежегодного Фестиваля цветов, урожая, искусства «Краски осени», в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет торжественная презентация тыквы, вес которой предварительно оценивается в 400 с лишним килограммов. 

Кроме того, Гусев представит в саду еще одну очень тяжелую тыкву — чуть поменьше главной. Он будет продолжать ежегодно выращивать гигантские тыквы, пока одна из них не достигнет веса 800 кг.

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Аптекарский огород

С 12 сентября до 1 октября самая большая в России тыква будет представлена на фестивале «Краски осени». Скорее всего, на закрытии фестиваля овощ вскроют, а семена и мякоть частично раздадут гостям.

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