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Растения

Самые милые суккуленты

16 октября 2019
Monilaria Obconica
Фото: hardicecrm/twitter.com
Среди суккулентов много необычных, но эти, пожалуй, одни из самых исключительных.

Все любят суккуленты — в последнее время они стали известны как идеальное комнатное растение ввиду своей неприхотливости.

К суккулентам относятся растения, имеющие специальные ткани для запаса воды. У них нет общего происхождения, а их схожие черты вызваны засушливым климатом, в условиях которого они произрастают. К суккулентам относятся различные кактусы и алоэ.

Одним из самых умилительных суккулентов является монилария обратноконическая (Monilaria Obconica). Когда это растение появляется из-под земли, его луковичные зеленые шарики расщепляются на отдельные листья, которые удивительно напоминают заячьи уши. По мере созревания «уши» исчезают, а стебли растения растягиваются.

Monilaria Obconica
japanese_specte/twitter.com
Monilaria Obconica
japanese_specte/twitter.com
Monilaria Obconica
day_loor12/twitter.com
Monilaria Obconica
kebint/instagram.com
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ree_may5/instagram.com
Monilaria Obconica
maju_bap/instagram.com