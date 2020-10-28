Shazam для растений: как он работает и зачем это вообще нужно

1. Зарегистрируйтесь на портале iNaturalist. Это можно сделать и на десктопе, и в мобильном приложении (Android, iOS). Приложения проще в использовании, но в них отсутствуют многие функции.

2. Сфотографируйте растение. Лучше всего сделать несколько кадров: общий вид, лист крупным планом, цветки или плоды (также крупно). Тогда вероятность правильного определения будет максимально высокой.

3. Опубликуйте изображения. Система подскажет наиболее вероятное название растения.

4. Подождите, пока эксперты подтвердят наблюдение и у фотографии появится зеленый ярлычок «исследовательский уровень».

В случае возникновения любых вопросов или сложностей вы можете обратиться напрямую к одному из организаторов проекта — Ксении Дудовой: k.v.dudova@yandex.ru