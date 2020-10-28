Shazam для растений: как он работает и зачем это вообще нужно

Что за сервис?
Фотографируете заинтересовавшее вас растение и выкладываете снимок на сайт или в приложение iNaturalist, ведущего ботанического ресурса планеты. Загрузка занимает 5-7 секунд. Система предложит вариант автоматического определения и автоматически отправит его на подтверждение экспертам.
Что за эксперты?
Пользователи iNaturalist, среди которых много ученых. В частности, уже год на платформе активно развивается проект «Флора России» — самый масштабный проект в стране, построенный по принципам «гражданской науки». Это значит, что к сбору научных данных подключаются люди, не работающие в научной сфере, но интересующиеся природой родного края. «Флору России» организовала научная группа из МГУ имени М. В. Ломоносова. Участники группы ежедневно проверяют новые наблюдения, в чем им помогают другие российские ботаники.
Зачем это нужно ученым?
Растительный мир постоянно изменяется: вырубки лесов, зарастание полей, заносы чужеродных растений, вымирание редких видов… Получение актуальной информации о растениях страны очень важно для многих задач, в том числе и для разработки различных природоохранных мероприятий. И помочь в этом может каждый.
Я бы с радостью, но планов ехать в тайгу у меня нет!
Не нужно искать супер-редкие виды — данные о крапиве или березе важны не меньше. Снимайте в парке, во дворе, в ближайшем сквере — в общем, где угодно.
А добраться до тайги мы, кстати, рекомендуем. Там невероятно.
Пошаговая инструкция
1. Зарегистрируйтесь на портале iNaturalist. Это можно сделать и на десктопе, и в мобильном приложении (Android, iOS). Приложения проще в использовании, но в них отсутствуют многие функции.
2. Сфотографируйте растение. Лучше всего сделать несколько кадров: общий вид, лист крупным планом, цветки или плоды (также крупно). Тогда вероятность правильного определения будет максимально высокой.
3. Опубликуйте изображения. Система подскажет наиболее вероятное название растения.
4. Подождите, пока эксперты подтвердят наблюдение и у фотографии появится зеленый ярлычок «исследовательский уровень».
В случае возникновения любых вопросов или сложностей вы можете обратиться напрямую к одному из организаторов проекта — Ксении Дудовой: k.v.dudova@yandex.ru