Швейцарцы первыми сделали дикий мак сельскохозяйственной культурой

В наши дни мак известен в первую очередь как источник опиатов, но он также является ценным пищевым и лекарственным растением. Его семена можно использовать для приготовления каши, выпечки и растительного масла. В отличие от всех других ранее одомашненных культур, чья история начинается в Юго-Западной Азии — это различные зерновые, бобовые и лен — опийный мак (Papaver somniferum L.) был одомашнен на Западе. Его предок, Papaver somniferum subsp. setigerum (DC.) Arcang, все еще растет здесь в дикой природе.



Исследователи из университетов Базеля и Монпелье, используя новые методы анализа, смогли подтвердить гипотезу о том, что доисторические фермеры, жившие вокруг Альп, первыми на планете начали выращивать и использовать опийный мак, что способствовало его окультуриванию. Это началось примерно с 5500 года до нашей эры.

Ученые поясняют, что ранее не получалось установить, когда и где дикий опийный мак стали сажать целенаправленно. Семена мака встречались среди археологических находок, но понять, дикие они или одомашненные, было невозможно. Теперь эта проблема решена благодаря методу, разработанному археологом Аной Хесус (Ana Jesus). Она предложила измерять количество клеток, размер и форму семян с помощью контурного анализа, и это позволило выявить тонкие различия между домашними и дикими вариантами.

Первоначально исследователи изучили 270 семян девяти видов мака (по 30 семян на вид), взятых из коллекций Базельского университета и Национального музея естественной истории в Париже. Классификация оказалась достоверной в 87% случаев. Результат был признан удовлетворительным, и команда применила этот метод к семенам, которые были обнаружены во время раскопок 5000-летнего свайного жилища, сейчас находящегося в подземном гараже Цюрихского оперного театра. Анализ показал, что около половины маковых семян были дикорастущими, а другая половина — одомашненными.