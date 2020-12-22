Составлен топ-5 самых старых деревьев России

Самым древним деревом признана лиственница «Страж Ольхона» возрастом 777 лет. Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна «Одинокий воин» возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон — крупнейшего острова озера Байкал.
Кроме ольхонских деревьев в список пяти старейших деревьев из национального реестра вошли сосна из Хакасии, дубы из Псковской области и Дагестана. Самый «молодой» — дагестанский дуб, ему 508 лет, хакасской сосне — 753 года, псковскому дубу — 598 лет.
Рейтинг составили эксперты Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». Последние десять лет специалисты Центра реализуют деятельность Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы», в рамках которой выезжают в регионы и обследуют уникальные старовозрастные деревья с помощью специальных приборов Резистограф и Арботом.
Техника для обследования уникальна — она позволяет получить полные данные о состоянии дерева и далее составить план ухода и оздоровления, без травмирующего вмешательства.
Целью программы «Деревья — памятники живой природы» является поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
За 10 лет работы в Программу поступило 1020 заявок, 548 деревьев вошли в Национальный реестр, 216 из них получили статус памятника живой природы.
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