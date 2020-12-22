Составлен топ-5 самых старых деревьев России

Рейтинг составили эксперты Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». Последние десять лет специалисты Центра реализуют деятельность Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы», в рамках которой выезжают в регионы и обследуют уникальные старовозрастные деревья с помощью специальных приборов Резистограф и Арботом.

Техника для обследования уникальна — она позволяет получить полные данные о состоянии дерева и далее составить план ухода и оздоровления, без травмирующего вмешательства.

Целью программы «Деревья — памятники живой природы» является поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

За 10 лет работы в Программу поступило 1020 заявок, 548 деревьев вошли в Национальный реестр, 216 из них получили статус памятника живой природы.

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