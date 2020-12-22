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Растения

Составлен топ-5 самых старых деревьев России

National Geographic Россия
22 декабря 2020
Страж Ольхона
Фото: treeportal.ru
Их общий возраст составляет 3242 года.

Самым древним деревом признана лиственница «Страж Ольхона» возрастом 777 лет. Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна «Одинокий воин» возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон — крупнейшего острова озера Байкал. 

Кроме ольхонских деревьев в список пяти старейших деревьев из национального реестра вошли сосна из Хакасии, дубы из Псковской области и Дагестана. Самый «молодой» — дагестанский дуб, ему 508 лет, хакасской сосне — 753 года, псковскому дубу — 598 лет.

Дагестанский дуб
Дуб крупнопыльниковый (Quercus macranthera Fisch.et Mey) произрастает в селе Нижний Катрух Рутульского района. Его высота составляет 26 метров
Фото: rosdrevo.ru
Псковский дуб
Дуб черешчатый (Quercus robur L.) находится на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Псковской области. Уникальное дерево существовало задолго до основания монастыря и является свидетелем всей истории древней обители
Фото: rosdrevo.ru
Сосна "Одинокий воин"
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) произрастает в лесном комплексе на обширной дефляционной плоскости дюнных песков Сарайского песчаного массива острова Ольхон. Высота дерева составляет 15 метров
Фото: rosdrevo.ru
Хакасская сосна
Самая старая сосна России произрастает в Орджоникидзевском лесничестве республики Хакасия
Фото: rosdrevo.ru
Страж Ольхона
Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) произрастает на дефляционной плоскости дюнных песков Улан-Хушинского песчаного массива острова Ольхон в береговой полосе одноименного залива. Ее высота составляет 9 метров.
Фото: rosdrevo.ru

Рейтинг составили эксперты Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». Последние десять лет специалисты Центра реализуют деятельность Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы», в рамках которой выезжают в регионы и обследуют уникальные старовозрастные деревья с помощью специальных приборов Резистограф и Арботом. 

Техника для обследования уникальна — она позволяет получить полные данные о состоянии дерева и далее составить план ухода и оздоровления, без травмирующего вмешательства. 

Целью программы «Деревья — памятники живой природы» является поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

За 10 лет работы в Программу поступило 1020 заявок, 548 деревьев вошли в Национальный реестр, 216 из них получили статус памятника живой природы.

Узнайте, как в Италии определили старейшее дерево умеренного климата.

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