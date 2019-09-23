Пряности под микроскопом: вкус и аромат – их оружие

В надежде понять, почему черный перец обладает острым вкусом, Антони ван Левенгук (1632–1723) вымочил одну горошину в воде и поместил под микроскоп. Голландский ученый полагал, что жгучесть появляется из-за крошечных острых частиц, выделяемых перцем наружу, однако под микроскопом он различил в настое перца мельчайшие кружочки, которые двигались. Так впервые в истории человек увидел бактерии.

Левенгука считают отцом микробиологии. В XVII веке ему удалось наблюдать то, что фотограф и ученый Мартин Аггерли исследует сегодня куда более подробно. Аггерли сделал фотографии трав и специй под микроскопом и раскрасил отдельные образования (на снимках). В них вырабатываются и сохраняются химические вещества, влияющие на наши вкусовые и обонятельные ощущения.

Вкус трав – их оружие. Растения научились с помощью химических веществ бороться со всем, что угрожает их жизни. Некоторые лучше защищаются от слизней, другие – от овец. В зернышке перца, которое исследовал Левенгук, острота химического соединения под названием пиперин отпугивает насекомых. Многие растения едва уловимо пахнут теми животными, от которых защищаются.

Шафран, Crocus Sativus

Около 150 химических веществ на рыльце пестика Crocus sativus придают шафрану пикантный вкус и характерный горьковатый аромат. Эти вещества привлекают насекомых-опылителей.

Чтобы получить 500 граммов приправы, требуется 210 тысяч рылец шафрана и почти целое футбольное поле цветов.

Базилик, Ocimum Basilicum

Каждый подвид базилика обладает уникальным набором химических веществ, которые придают вкус его листьям. Поскольку базилик растет во влажном климате, его листья гладкие: им не нужно опушение (как у трав ниже), которое защитило бы растение от жары и засухи.

Маленькие кружочки на снимке – это желёзки с эфирными маслами, которые придают базилику аромат и вкус.

Розмарин, Rosmarinus Officinalis

Хвойным ароматом розмарин обязан различным химическим веществам, которые вырабатываются и накапливаются желёзистыми чешуйками (выделены желтым) и желёзками (выделены фиолетовым и белым). На ощупь розмарин кажется пушистым. Пушок защищает листья от засухи.

Лаванда, Lavandula Spp.

На остроконечных листиках лаванды много крохотных желёзок (выделены желтым), которые содержат эфирные масла, придающие еде и напиткам тот самый вкус и аромат, которыми славится лаванда. Как и у розмарина, опушение в виде звездчатых волосков защищает лаванду от жаркого солнца и замедляет испарение воды.