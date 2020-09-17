Стрекательное растение в Австралии может вызвать боль, длящуюся неделями

Австралия славится широким ассортиментом ядовитых животных: от пауков и змей до скорпионов и медуз. Однако опасность на континенте представляет собой не только фауна, но и флора. В новом исследовании команда из Университета Квинсленда изучила стрекательное растение гимпи-гимпи (Dendrocnide moroides) — одно из самых ядовитых растений на планете.

Его токсин вряд ли способен убить, однако одного прикосновения к гимпи-гимпи на долю секунды достаточно, чтобы вызвать боль, которая может длиться в течение нескольких часов, дней, а в некоторых случаях и недель.

Многие описывают эти ощущения как наихудшую боль, которую только можно представить. Один исследователь сравнил укус гимпи-гимпи с тем, как будто его «обожгли горячей кислотой и одновременно ударили током». Сообщается, что в течение нескольких дней после соприкосновения с растением место укуса болит от совершенно безобидных действий, например, принятия душа.