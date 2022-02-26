Ученые нашли тысячу видов растений, богатых витамином B

Они помогут восполнить дефицит этого витамина многим людям.

Витамин B в его различных формах помогает расщеплять пищу и высвобождать энергию, а также оказывает положительный эффект на здоровье нервной системы. Наиболее популярными источниками витаминов этой группы являются мясо, морские и молочные продукты; яйца, бобовые и некоторые свежие фрукты.

Дополнить витаминный рацион могли бы растения, но их потенциал не был до конца изучен. Многие из них находятся в списке уязвимых видов, другие не рассматривались как съедобные. В рамках нового исследования было найдено около тысячи видов флоры, которые помогут людям восполнять дефицит витамина В.

Среди них – род злаковых травянистых растений росичка (Digitaria), распространенных в тропических и субтропических регионах мира. В этой же части планеты находится много развивающихся стран, где люди сталкиваются с недоеданием, и потому росичка способна помочь им восполнить нехватку питательных веществ.

Digitaria sanguinalis Фото: Andreas Rockstein / Flickr

Несколько видов овса (Avena sp), произрастающих в Европе, содержат тиамин (B1). Столь же полезен эфиопский овес (Avena abyssinica), но и его пока не слишком активно используют в кулинарии.

Потенциальные источники витаминов группы В, находящиеся под угрозой исчезновения, включают несколько видов баобаба на Мадагаскаре. В них много фолиевой кислоты (B9), однако местное население извлекает из них уголь и древесину, и в дикой природе их почти не осталось.

В этом же списке – дикая рожь Secale africanum, произрастающая только в одном ограниченном регионе Южной Африки. А дикому виду дуриана Durio kutejensis на Борнео угрожают вырубка лесов и расширение сельского хозяйства.

Всего было описано 1044 вида растений, богатых витаминами этой группы. Лишь 63 из них не имеют благополучного статуса. Между тем уже к концу века рис может потерять треть витаминов группы B.