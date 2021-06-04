Ученые воскресили убивающий кофейные деревья грибок, чтобы спасти кофе

Исследовательская группа из Имперского колледжа Лондона, Оксфордского университета и сельскохозяйственной некоммерческой организации CABI заново оживила образцы грибка, вызывающего увядание кофейных деревьев, чтобы выяснить, как развивалась болезнь, также известная как трахеомикоз, и как предотвратить ее распространение.

Болезнь увядания кофейных деревьев из-за патогенных грибков начала стремительно захватывать Африку в 1920-х годах и потребовала чрезвычайных усилий по предотвращению ее распространения. В рамках этой борьбы сжигались зараженные деревья и разрабатывались программы селекции для создания устойчивых сортов растения. Справиться с эпидемией удалось лишь в 1950-х годах. Однако в 1970-х болезнь возникла вновь и широко распространилась в течение 1990-2000-х.

Исследователи отмечают, что в одной только Танзании в 2011 году в результате увядания погибло 55 000 кофейных деревьев робуста, в результате чего было уничтожено 160 тонн потенциального кофе, что равно более 22 миллионам чашек.

Ученые идентифицировали две отдельные популяции болезней, каждая из которых заражает только определенные сорта кофе: одна заражает арабику в Эфиопии, а другая – робусту в восточной и центральной Африке. Исследователи решили выяснить, как появились эти два штамма патогенных грибков.