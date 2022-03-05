Ученые впервые целиком расшифровали геном картофеля

Они говорят, что это поможет создать новые сорта корнеплода.

Спустя более 20 лет после первого раскрытия генома человека ученые впервые расшифровали очень сложный геном картофеля. Этот научный подвиг ускорит усилия по выведению сортов наилучшего качества.

Когда мы покупаем картофель на рынке или в магазине, то чаще всего возвращаемся домой с сортом, который существовал уже 100 лет назад. Да, традиционные сорта картофеля и впрямь популярны в мире, но все же этот факт подчеркивает отсутствие разнообразия среди сортов.

Теперь это может измениться: исследователи из группы генетика Корбиниана Шнеебергера, работающего в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана, впервые полностью расшифровали геном картофеля. Это открывает путь к выведению новых, устойчивых сортов, пишут они.

«Картофель становится все более неотъемлемой частью нашего рациона во всем мире, включая даже азиатские страны, такие как Китай, где традиционным основным продуктом питания является рис. Опираясь на нашу работу, можно внедрить геномную селекцию новых сортов картофеля, которые будут более продуктивными, а также устойчивыми к изменению климата. Это может оказать огромное влияние на обеспечение продовольственной безопасности в ближайшие десятилетия», – авторы исследования.

Ученые отмечают, что низкое генетическое разнообразие делает растения картофеля восприимчивыми к болезням, и это может иметь серьезные последствия. Так, в 1840-х годах в Ирландии сгнил в земле почти весь урожай картофеля, что привело к голоду.

Во время Зеленой (третьей аграрной) революции в 1950-х и 1960-х ученым и селекционерам удалось добиться значительного повышения урожайности многих основных сельскохозяйственных культур, таких как рис и пшеница. Тем не менее, с картофелем такого фокуса провернуть не получилось, и попытки вывести новые сорта с более высокой урожайностью до сих пор чаще всего оставались безуспешными.

Причина этого проста, но с ней трудно разобраться: вместо того, чтобы наследовать по одной копии каждой хромосомы и от отца, и от матери (как у людей), картофель наследует по две копии каждой хромосомы от каждого «родителя». Это значит, что он является растением с четырьмя копиями каждой хромосомы (тетраплоид). Большинство культивируемых сортов картофеля являются тетраплоидами с числом хромосом, равным 48 (2n=4x=48). Соответственно, в гаплоидный набор картофеля входит 12 хромосом.

В Стэнфорде секвенировали ДНК за рекордные 5 часов. Обычно эта процедура занимает недели читать

Четыре копии каждой хромосомы также означают четыре копии каждого гена, и это делает очень сложным и трудоемким создание новых разновидностей, которые обладают желаемой комбинацией индивидуальных свойств. Более того, множественные копии каждой хромосомы также делают реконструкцию генома картофеля гораздо более сложной технической задачей, чем в случае с геномом человека.

Исследователи решили эту проблему с помощью простого, но элегантного приема. Вместо того, чтобы пытаться отличить четыре, часто очень похожие, копии хромосом друг от друга, ученые обошли эту проблему, секвенировав ДНК большого количества отдельных клеток пыльцы. В отличие от всех других клеток, каждая пыльцевая клетка содержит только две случайные копии каждой хромосомы; это облегчило реконструкцию последовательности всего генома.

Обзор полной последовательности ДНК картофеля может значительно облегчить селекцию и уже много лет является целью как ученых, так и селекционеров. Имея в руках эту информацию, ученые смогут легче идентифицировать варианты генов, ответственные за желательные или нежелательные явления.

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