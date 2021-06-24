Унесенные птицей: как растения перемещаются на север

Реагируя на климатические изменения, животные перемещаются в более комфортные для жизни места: как правило, на север, где температура начинает напоминать ту, что была ранее характерна для южных районов. Так же поступают и растения, но сами по себе они двигаться не могут — в этом им помогают птицы и другие представители фауны. Семена прилипают к шерсти и перьям или оказываются съеденными, а затем отваливаются или выходят с пометом, и это становится шансом укорениться на новой территории.
Международная группа ученых изучала маршруты, по которым «двигаются» растения. Рассматривалась информация о периоде плодоношения и способах миграции птиц, чтобы понять, в каком направлении пернатые могут переносить семена. Биологи исследовали 13 лесных массивов по всей Европе, выявив 949 случая взаимодействий между 46 птицами и 81 видом растений.
Оказалось, что только 35% растений распространяются птицами, которые весной мигрируют на север. Зато 86% растений оказываются унесенными в более теплые районы осенью. Авторы поясняют, что сумма не составляет 100%, поскольку семена некоторых растений переносятся как на север весной, так и на юг осенью.
Для того, чтобы «отправиться» на север, растения должны плодоносить в период с февраля по апрель. Но лишь немногие виды имеют такой цикл, и, чаще всего, у них очень долгий период плодоношения, как у можжевельника, или очень поздний, как у плюща. И хотя все перелетные птицы в Европе мигрируют в одном направлении: на север весной и на юг осенью — наибольший потенциал в качестве транспорта имеют палеарктические виды — птицы, зимующие в центральной и южной Европе или Северной Африке. Это малиновки, славки, черные дрозды и другие виды птиц семейства дроздовые.
В целом они широко распространены на европейском континенте, но все же подвергаются угрозам из-за охоты, особенно в Средиземноморском бассейне. Их важная роль как основных помощников в процессе адаптации растений к климатическим изменениям должна быть учтена при составлении природоохранных программ.
Узнайте, как белки-летяги мигрируют в поисках подходящих условий.