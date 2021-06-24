Унесенные птицей: как растения перемещаются на север

Международная группа ученых изучала маршруты, по которым «двигаются» растения. Рассматривалась информация о периоде плодоношения и способах миграции птиц, чтобы понять, в каком направлении пернатые могут переносить семена. Биологи исследовали 13 лесных массивов по всей Европе, выявив 949 случая взаимодействий между 46 птицами и 81 видом растений.

Оказалось, что только 35% растений распространяются птицами, которые весной мигрируют на север. Зато 86% растений оказываются унесенными в более теплые районы осенью. Авторы поясняют, что сумма не составляет 100%, поскольку семена некоторых растений переносятся как на север весной, так и на юг осенью.

Для того, чтобы «отправиться» на север, растения должны плодоносить в период с февраля по апрель. Но лишь немногие виды имеют такой цикл, и, чаще всего, у них очень долгий период плодоношения, как у можжевельника, или очень поздний, как у плюща. И хотя все перелетные птицы в Европе мигрируют в одном направлении: на север весной и на юг осенью — наибольший потенциал в качестве транспорта имеют палеарктические виды — птицы, зимующие в центральной и южной Европе или Северной Африке. Это малиновки, славки, черные дрозды и другие виды птиц семейства дроздовые.

В целом они широко распространены на европейском континенте, но все же подвергаются угрозам из-за охоты, особенно в Средиземноморском бассейне. Их важная роль как основных помощников в процессе адаптации растений к климатическим изменениям должна быть учтена при составлении природоохранных программ.

Узнайте, как белки-летяги мигрируют в поисках подходящих условий.