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Растения

В «Аптекарском огороде» созрели розовые бананы

Аптекарский огород
26 августа 2020
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Посетители могут увидеть яркие плоды в Викторной оранжерее с самыми большими в мире кувшинками, какао, сахарным тростником и папайей.

Банан — это одна из самых высоких трав на планете, которая в «Аптекарском огороде» достигает высоты семи метров и хорошо плодоносит. Когда наступает время урожая, сотрудники сада охотно дегустируют бананы.

Сейчас в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» созрел банан бархатный, или розовый, или волосистый (Musa velutina). Спелый плод розового банана достигает в длину до 8 см, его шкурка сама эффектно раскрывается. Чаще всего его выращивают как декоративное растение, хотя мягкие плоды съедобны и отличаются приятным сладким вкусом. Однако крупные твердые семена могут повредить зубы.

Всего в коллекции «Аптекарского огорода» представлено три разновидности банана — Бархатный (который как раз называют розовым за необычный цвет плодов), Кавендиш и Большой.

Сейчас в саду пышно цветут астры, гортензии, кувшинки, флоксы, календулы, кактусы, плодоносят бананы, какао, виноград, сливы и нектарины.

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Розовый банан в Ботаническом саду МГУ

С 31 августа до 4 сентября в «Аптекарском огороде» выставка лучших цветоводов Москвы «Гортензии и цветы осени», на которой представят не только множество видов и сортов гортензий, но и астильбы, флоксы, астры, георгины, гелениумы, рудбекии, василистники, горцы, хосты, злаки, травы, ивы, клёны, скумпии, лапчатки, хвойные.

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