В «Аптекарском огороде» созрели розовые бананы

Банан — это одна из самых высоких трав на планете, которая в «Аптекарском огороде» достигает высоты семи метров и хорошо плодоносит. Когда наступает время урожая, сотрудники сада охотно дегустируют бананы.



Сейчас в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» созрел банан бархатный, или розовый, или волосистый (Musa velutina). Спелый плод розового банана достигает в длину до 8 см, его шкурка сама эффектно раскрывается. Чаще всего его выращивают как декоративное растение, хотя мягкие плоды съедобны и отличаются приятным сладким вкусом. Однако крупные твердые семена могут повредить зубы.



Всего в коллекции «Аптекарского огорода» представлено три разновидности банана — Бархатный (который как раз называют розовым за необычный цвет плодов), Кавендиш и Большой.



Сейчас в саду пышно цветут астры, гортензии, кувшинки, флоксы, календулы, кактусы, плодоносят бананы, какао, виноград, сливы и нектарины.