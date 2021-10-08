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Растения

В балтийском янтаре впервые нашли растение эпохи эоцена

National Geographic Россия
08 октября 2021
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Оно является родственником бамбука и обыкновенного тростника.

Исследования янтаря, проведенные Колледжем науки государственного университета Орегона, позволили впервые точно идентифицировать траву в окаменелой смоле из Балтийского региона.

Образец Eograminis balticus, изученный Джорджем Пойнаром-младшим, также представляет собой первого ископаемого члена Arundinoideae, подсемейства широко распространенного семейства Poaceae, которое включает злаковые травы, бамбук и многие виды, встречающиеся в естественной среде.

Как сообщают исследователи, ископаемая трава потеряла один из своих колосков около 40 или 50 миллионов лет назад вместе с сопутствующим насекомым, которое питалось им. Колоски представляют собой единицы соцветия или цветочной композиции, состоящие из двух чешуек и одного или нескольких цветков.

«Это открытие не только добавляет новую группу растений к обширной флоре, описанной на примере балтийского янтаря, но и дает новое представление о лесной среде обитания, из которой произошел янтарь. Некоторые ученые предполагают, что ископаемый янтарь из Балтийского региона образовался в тропических и субтропических лесах, а другие говорят, что он произошел из влажных, болотистых и теплых лесов. Наша новая трава предполагает, что по крайней мере какое-то время среда обитания была умеренно теплой, как сегодня в смешанных лиственных и хвойных лесах», — Джордж Пойнар-младший.

«На колоске присутствуют незрелое насекомое, похожее на кузнечика, и спора грибка в виде пятен на листьях, которые предоставляют информацию о микробиологической среде обитания ископаемой травы. Колосок имеет структурные характеристики и особенности развития, которые существовали в травах раннего кайнозоя, и является важной точкой калибровки для будущих исследований происхождения и разделения родов в его подтрибе», — добавляет ученый.

Из-за отсутствия доступа к листьям, пестикам и целым тычинкам сложно сопоставить Eograminis balticus с каким-либо современным родом. Однако колосок имеет некоторые черты представителей существующего рода водно-болотных угодий Molinia в трибе Molinieae, подтрибы Moliniinae. Виды Molinia сосредоточены вокруг Балтийского моря, но некоторые характеристики этих видов отличаются от того, что мы видим в этой окаменелости, отмечают исследователи.

Эти особенности, которые напоминают черты Eograminis balticus, включают одно-пятицветковые безостые колоски длиной 3,2–7 мм и гладкие чешуйки, перекрывающиеся у основания.

Ископаемый образец был найден на Калининградском полуострове в формации Голубая земля.

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