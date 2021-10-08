В балтийском янтаре впервые нашли растение эпохи эоцена

«На колоске присутствуют незрелое насекомое, похожее на кузнечика, и спора грибка в виде пятен на листьях, которые предоставляют информацию о микробиологической среде обитания ископаемой травы. Колосок имеет структурные характеристики и особенности развития, которые существовали в травах раннего кайнозоя, и является важной точкой калибровки для будущих исследований происхождения и разделения родов в его подтрибе», — добавляет ученый.

Из-за отсутствия доступа к листьям, пестикам и целым тычинкам сложно сопоставить Eograminis balticus с каким-либо современным родом. Однако колосок имеет некоторые черты представителей существующего рода водно-болотных угодий Molinia в трибе Molinieae, подтрибы Moliniinae. Виды Molinia сосредоточены вокруг Балтийского моря, но некоторые характеристики этих видов отличаются от того, что мы видим в этой окаменелости, отмечают исследователи.

Эти особенности, которые напоминают черты Eograminis balticus, включают одно-пятицветковые безостые колоски длиной 3,2–7 мм и гладкие чешуйки, перекрывающиеся у основания.

Ископаемый образец был найден на Калининградском полуострове в формации Голубая земля.