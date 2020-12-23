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Растения

В бирманском янтаре нашли цветок возрастом 100 миллионов лет

National Geographic Россия
23 декабря 2020
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Valviloculus pleristaminis
Фото: George Poinar Jr
Это растение может рассказать о том, когда Западно-бирманский блок отделился от суперконтинента Гондвана.

Исследователи из Университета штата Орегон (OSU) описали новый род и вид цветов из мелового периода, образец которых был найден в бирманском янтаре. 

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Джордж Пойнар-младший
ведущий автор исследования

«Это не совсем рождественский цветок, но он прекрасен, особенно с учетом того, что он был частью леса, существовавшего 100 миллионов лет назад»

По словам ученого, найденный образец представляет собой крошечный мужской цветок всего около двух миллиметров в диаметре. Однако на нем исследователи обнаружили около 50 тычинок, расположенных по спирали. 

«Несмотря на то, что они такие маленькие, их детализация потрясает. Наш образец, вероятно, был частью соцветия на растении, в котором было много похожих цветов, возможно, некоторые из них женские», — отмечает Пойнар-младший.

У новой находки есть яйцеобразная полая цветочная чаша — часть цветка, из которой исходят тычинки; внешний слой, состоящий из шести лепестковидных элементов, известных как листочки околоцветника; и двухкамерные пыльники с пыльцевыми мешками, которые будто бы прячутся за створками на шарнирах. 

Пойнар и его сотрудники из OSU и Министерства сельского хозяйства США назвали новый цветок Valviloculus pleristaminis. Valva переводится с латыни как створка двери, loculus означает перегородку, pleristaminis указывает на множество тычинок.  

Valviloculus pleristaminis
George Poinar Jr Valviloculus pleristaminis

По словам Пойнара, цветок был заключен в янтарную оболочку на древнем суперконтиненте Гондвана. Геологи спорят, когда именно этот кусок земли, известный как западно-бирманский блок, отделился от Гондваны. Некоторые считают, что это случилось 200 миллионов лет назад, а другие относят событие к периоду около 500 миллионов лет назад.

В бирманском янтаре ранее обнаруживали многочисленные цветки покрытосеменных растений, большинство из которых были описаны Пойнаром и его коллегой из штата Орегон Кентон Чемберс, который также принимал участие в этом исследовании. По словам Пойнара, поскольку покрытосеменные растения эволюционировали и диверсифицировались только около 100 миллионов лет назад, Западная Бирма не могла отделиться от Гондваны раньше, чем предполагалось.

Посмотрите на другую удивительную находку в бирманском янтаре — аммонит впервые нашли в капле смолы. 

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