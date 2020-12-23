В бирманском янтаре нашли цветок возрастом 100 миллионов лет

По словам ученого, найденный образец представляет собой крошечный мужской цветок всего около двух миллиметров в диаметре. Однако на нем исследователи обнаружили около 50 тычинок, расположенных по спирали.

«Несмотря на то, что они такие маленькие, их детализация потрясает. Наш образец, вероятно, был частью соцветия на растении, в котором было много похожих цветов, возможно, некоторые из них женские», — отмечает Пойнар-младший.

У новой находки есть яйцеобразная полая цветочная чаша — часть цветка, из которой исходят тычинки; внешний слой, состоящий из шести лепестковидных элементов, известных как листочки околоцветника; и двухкамерные пыльники с пыльцевыми мешками, которые будто бы прячутся за створками на шарнирах.

Пойнар и его сотрудники из OSU и Министерства сельского хозяйства США назвали новый цветок Valviloculus pleristaminis. Valva переводится с латыни как створка двери, loculus означает перегородку, pleristaminis указывает на множество тычинок.