В Ботаническом саду МГУ расцвела Звезда Дарвина

Крайне редкую орхидею под названием Звезда Дарвина, или Рождественская орхидея, или Ангрекум полуторафутовый, с насыщенным пряным ночным ароматом представили в тропиках в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
В природе Звезда Дарвина цветёт с июня до сентября, в культуре — в декабре–январе (отсюда название «Рождественская орхидея»). Цветок похож по форме на звезду и на комету. Он ярко-белого цвета, с блестящей, словно восковой, поверхностью, которая отражает в темноте даже самое минимальное количества света — например, света луны. В результате, кажется, что в темноте цветки Ангрекума светятся. Эта «хитрость» нужна растению для того, чтобы ночные опылители, от которых оно зависит, легче находили свежие цветки в практически полной темноте. По мере увядания цветок желтеет, затем становится оранжевым, в конце — бурым.
Агнрекум примечателен очень длинным шпорцем-нектарником (до 43 см). Чарльз Дарвин предположил, что растение должно опыляться какой-то ночной бабочкой с беспрецедентно длинным хоботком, способным дотянуться до нектара, спрятанного в кончике шпорца цветка. В научных кругах подобное предположение сразу же высмеяли, так как возможность существования насекомого-опылителя с 35-сантиметровым хоботком на тот момент казалась абсурдом. Гипотеза подтвердилась лишь спустя 21 год после смерти Дарвина, когда был открыт новый вид именно такой ночной бабочки — подвид бражника Xanthopan morgani.
Сейчас природная популяция этого вида Ангрекума резко сокращается. Орхидеи растут в низменностях Мадагаскара — близ восточного побережья острова, а также на деревьях на окраине лесов.
В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада — её активное использование в научно-образовательных и просветительских целях.
Сад работает ежедневно с 10:00 до 20:00.