В Ботаническом саду МГУ расцвела Звезда Дарвина

Крайне редкую орхидею под названием Звезда Дарвина, или Рождественская орхидея, или Ангрекум полуторафутовый, с насыщенным пряным ночным ароматом представили в тропиках в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

В природе Звезда Дарвина цветёт с июня до сентября, в культуре — в декабре–январе (отсюда название «Рождественская орхидея»). Цветок похож по форме на звезду и на комету. Он ярко-белого цвета, с блестящей, словно восковой, поверхностью, которая отражает в темноте даже самое минимальное количества света — например, света луны. В результате, кажется, что в темноте цветки Ангрекума светятся. Эта «хитрость» нужна растению для того, чтобы ночные опылители, от которых оно зависит, легче находили свежие цветки в практически полной темноте. По мере увядания цветок желтеет, затем становится оранжевым, в конце — бурым.