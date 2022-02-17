В Бразилии нашли уникальное растение. Оно уже стало исчезающим

Ученые предоставили еще одно доказательство того, что леса Амазонии нужно защищать.

Леса Амазонии являются домом для растений из рода товомита (Tovomita). Их отличительной особенностью является выделение эмульсий (в биологии это называется «латекс») и, кроме того, они содержат ксантон. Науке известно более 50 видов, а недавно ученые описали еще один: Tovomita cornuta.

Фото: Layon Oreste Demarchi / Acta Botanica Brasilica

Растение максимальной высотой до 30 см выделяет оранжевый латекс, цветет с июня по октябрь и предпочитает влажную среду в затененных участках леса. На открытых пространствах и под солнечными лучами оно выжить не способно, и эта особенность ставит существование T.cornuta под угрозу.

Площадь амазонских лесов стремительно сокращается: леса вырубаются ради добычи золота, сельхозработ и расширения городов. Опубликовав описание нового растения, ученые из Национального института исследований Бразилии и Федерального университета Мараньяна сразу же отнесли его к видам на грани полного исчезновения. Только два места, где растет T.cornuta, являются природоохранной территорией, а в остальных случаях растение соседствует с населенными пунктами и лесозаготовками.

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Особенно тревожным является тот факт, что Бразилия не планирует сокращать наступление на дождевые леса Амазонии: напротив, новая программа позволяет золотоискателям продолжать уничтожать уникальную природу.