В Италии определили старейшее дерево умеренного климата

Исследователи из Тосканского университета провели радиоуглеродное датирование пяти крупных и потенциально древних скальных дубов в национальном парке Аспромонте. Их возраст составил от 934 (±65) до 570 (±45) лет.

В течение долгого времени величественные дубы считались символом долголетия, и это исследование доказывает, что тысячелетний возраст — это достижимая продолжительность жизни для покрытосеменных растений, произрастающих в высокогорном поясе средиземноморских гор.