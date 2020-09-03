В Италии определили старейшее дерево умеренного климата
Исследователи из Тосканского университета провели радиоуглеродное датирование пяти крупных и потенциально древних скальных дубов в национальном парке Аспромонте. Их возраст составил от 934 (±65) до 570 (±45) лет.
В течение долгого времени величественные дубы считались символом долголетия, и это исследование доказывает, что тысячелетний возраст — это достижимая продолжительность жизни для покрытосеменных растений, произрастающих в высокогорном поясе средиземноморских гор.
По словам Пьовесана, возраст деревьев удивил исследователей, а его коллеги Джордан Палли и Мишель Баливиа отмечают, что отбор проб был достаточно трудным по нескольким причинам. Эти деревья стоят на крутых каменистых склонах, до которых тяжело добраться. Кроме того, большинство старых дубов оказались гнилыми и полыми внутри из-за многовекового воздействия естественных вредителей и патогенов.
«В дендрологической лаборатории мы провели тщательный стереоскопический скрининг, чтобы идентифицировать самые старые кольца в наших образцах. Учитывая очень узкий размер колец, нам пришлось использовать скальпель для их сбора», — пишут авторы работы.
Самое древнее дерево носит имя Деметра. Невероятный возраст этого дуба делает его самым старым из датированных деревьев лиственных пород умеренного климата в мире. Деметра на три столетия старше двух буковых деревьев по прозвищу Микеле и Норман, обнаруженных два года назад в национальном парке Поллино.
«Открытие этих долгоживущих скальных дубов в высокогорной среде Аспромонте подтверждает высокий уровень естественности лесных экосистем на охраняемых территориях южных Апеннин», — говорит Антонино Сиклари из Национального парка Аспромонте.
Национальные парки Аспромонте, Сила и Поллино расположены в южной части европейского Средиземноморского региона. Это горячие точки биоразнообразия растений. Заповедники хранят древние леса и связанные с ними исчезающие виды, которым требуются очень старая среда из хвойных и покрытосеменных деревьев (например, Buprestis splendens или Osmoderma italicum соответственно).
«Эти долгоживущие деревья — свидетели нашего прошлого. История нашего климата, солнечной активности, человеческого воздействия на окружающую среду записана в их кольцах, и мы уверены, что в будущем будут сделаны и другие важные открытия», — говорит участник исследования Лючио Кальчаньиле.
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