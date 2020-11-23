В Китае цветок обзавелся камуфляжем, чтобы прятаться от людей

На скальных осыпях в горах Хэндуаньшань (также известных как Сино-Тибетские горы или Сычуаньские Альпы) на юго-западе Китая произрастает цветок под названием рябчик Делавэя (Fritillaria delavayi). Луковицы этого растения уже более двух тысяч лет используются в традиционной китайской медицине для производства порошка от кашля. В последние годы спрос на него неизменно растет, поскольку для производства всего одного килограмма порошка стоимостью около $480, необходимо около 3500 высушенных луковиц.

Группа ученых во главе с Ханом Сунем из Института ботаники в Куньмине обнаружила, что рябчики Делавэя выработали эволюционный ответ на их чрезмерную эксплуатацию людьми. В тех районах, где сборщики трав действуют наиболее активно, растения сменили окраску с ярко-зеленой на буровато-серую, чтобы слиться с каменистым пейзажем.

Некоторые виды растений также используют камуфляж для спасения от травоядных, однако в случае с Fritillaria delavayi этого обнаружено не было. После пяти лет изучения камуфляжа ученые нашли лишь несколько укусов на листьях растения, и не увидели животных, которые ими питаются. Соавтор исследования Ян Ниу считает, что у рябчиков Делавэя нет естественных врагов.

Чтобы окончательно убедиться, что появление камуфляжа у растений было связано с деятельностью людей, ученые сопоставили данные о сборе урожая Fritillaria delavayi на нескольких участках с расцветкой растений. К их удаче, на семи участках исследования местные травники фиксировали данные об общем весе собранных луковиц с 2014 по 2019 год.