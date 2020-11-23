В Китае цветок обзавелся камуфляжем, чтобы прятаться от людей
На скальных осыпях в горах Хэндуаньшань (также известных как Сино-Тибетские горы или Сычуаньские Альпы) на юго-западе Китая произрастает цветок под названием рябчик Делавэя (Fritillaria delavayi). Луковицы этого растения уже более двух тысяч лет используются в традиционной китайской медицине для производства порошка от кашля. В последние годы спрос на него неизменно растет, поскольку для производства всего одного килограмма порошка стоимостью около $480, необходимо около 3500 высушенных луковиц.
Группа ученых во главе с Ханом Сунем из Института ботаники в Куньмине обнаружила, что рябчики Делавэя выработали эволюционный ответ на их чрезмерную эксплуатацию людьми. В тех районах, где сборщики трав действуют наиболее активно, растения сменили окраску с ярко-зеленой на буровато-серую, чтобы слиться с каменистым пейзажем.
Некоторые виды растений также используют камуфляж для спасения от травоядных, однако в случае с Fritillaria delavayi этого обнаружено не было. После пяти лет изучения камуфляжа ученые нашли лишь несколько укусов на листьях растения, и не увидели животных, которые ими питаются. Соавтор исследования Ян Ниу считает, что у рябчиков Делавэя нет естественных врагов.
Чтобы окончательно убедиться, что появление камуфляжа у растений было связано с деятельностью людей, ученые сопоставили данные о сборе урожая Fritillaria delavayi на нескольких участках с расцветкой растений. К их удаче, на семи участках исследования местные травники фиксировали данные об общем весе собранных луковиц с 2014 по 2019 год.
Эти сведения помогли определить, что, чем интенсивнее эксплуатировалась популяция, тем меньшим оказывался цветовой контраст между листьями и окружающей средой. В той местности, где сбор растений был более трудоемким, рябчики Делавэя оставались зелеными.
Большую часть года Fritillaria delavayi проводит в виде луковицы, однако весной выпускает несколько недолго существующих листьев, а с приходом лета зацветает. Первое цветение происходит на пятом году жизни, причем за год одно растение дает только один цветок.
По словам исследователей, использование камуфляжа может представлять проблему для растений, поскольку замаскированные цветки труднее найти опылителям. Однако в случае с рябчиками Делавэя эти издержки оказались менее значительными, чем необходимость скрыться от взора людей.
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