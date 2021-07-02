В Малайзии нашли цветок без листьев, живущий за счёт грибов

Торогуд и его коллеги описали совершенно новый для науки вид «волшебного фонарика». Впервые он был обнаружен исследователем тропических лесов Домом Никонгом в 2019 году, который заметил растение на популярном туристическом маршруте, ведущем к горе Гунунг Сарут в лесном заповеднике Хулу-Нерус.

В феврале 2020 года к Никонгу присоединились другие ботаники, которые к своему ужасу обнаружили, что почти все эти растения, за исключением одного экземпляра, были уничтожены дикими кабанами. Изучив небольшой материал, собранный во время двух поездок, ученые смогли описать и проиллюстрировать новый вид. Они исследовали архитектуру цветка — его форму, цвет и характеристики поверхности.

Исследователи выяснили, что у растения есть уникальный и своеобразный оранжевый бутон, похожий на фонарь с колоннами. Они поддерживают так называемую «митру» — структуру, похожую на зонтик, функция которой остается загадкой. Ученые назвали растение Thismia sitimeriamiae в честь матери Никонга Сити Мериам.