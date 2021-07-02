В Малайзии нашли цветок без листьев, живущий за счёт грибов

Ученый из Оксфордского университета Крис Торогуд объединился с Институтом лесных исследований Малайзии и местным исследователем Домом Никонгом, чтобы описать странное растение из глубин тропических лесов Малайзии.
Так называемые «волшебные фонарики» (род Thismia) — это необычные безлистные растения. Они растут в самых темных глубинах отдаленных тропических лесов, но и там их можно встретить довольно редко.
Во всем мире насчитывается около 90 видов Thismia, распространенных в лесах Азии, Австралазии, Южной Америки и США. Они получают пищу от связанных с корнями грибов, общих с другими зелеными растениями. Их загадочные цветы появляются ненадолго и часто скрываются под опавшей листвой, поэтому увидеть их мало кому удавалось.
Торогуд и его коллеги описали совершенно новый для науки вид «волшебного фонарика». Впервые он был обнаружен исследователем тропических лесов Домом Никонгом в 2019 году, который заметил растение на популярном туристическом маршруте, ведущем к горе Гунунг Сарут в лесном заповеднике Хулу-Нерус.
В феврале 2020 года к Никонгу присоединились другие ботаники, которые к своему ужасу обнаружили, что почти все эти растения, за исключением одного экземпляра, были уничтожены дикими кабанами. Изучив небольшой материал, собранный во время двух поездок, ученые смогли описать и проиллюстрировать новый вид. Они исследовали архитектуру цветка — его форму, цвет и характеристики поверхности.
Исследователи выяснили, что у растения есть уникальный и своеобразный оранжевый бутон, похожий на фонарь с колоннами. Они поддерживают так называемую «митру» — структуру, похожую на зонтик, функция которой остается загадкой. Ученые назвали растение Thismia sitimeriamiae в честь матери Никонга Сити Мериам.
В своей статье, опубликованной в журнале Phytokeys, ученые рекомендуют провести дальнейшие исследования, чтобы вывести «волшебные фонарики» из безвестности и определить приоритеты сохранения этих загадочных растений, многие из которых были замечены только один раз, а некоторые могут и вовсе остаться вне поля зрения ботаников.