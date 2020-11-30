В Мьянме обнаружили цветок, считавшийся давно утерянным

Ruellia bella была описана британским ботаником Уильямом Грантом Крейбом в его работе о флоре Сиама. Сами образцы растения собрал в 1915 году в Таиланде другой ботаник Артур Фрэнсис Джордж Керр.

R. bella — это полукустарник высотой около 10 сантиметров. Для него характерны одиночные цветки с двумя листовидными прицветниками.

По описанию Крейба, R. bella похожа на R. suffruticosa из Бангладеш и Индии и R. macrosiphon из Нижней Мьянмы. Однако отличается более длинным венчиком и более широкими листьями.

В Мьянме этот вид растет в сухих тропических лесах с затененной зоной на высоте 60 м над уровнем моря. В Таиланде растет в лиственном лесу на высоте 300 м над уровнем моря.

Цветение и плодоношение в дикой природе наблюдается в мае и июне. Цветы раскрываются ночью.

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