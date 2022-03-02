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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Растения

В оранжерее Эквадора найден новый вид орхидей

Анастасия Баринова

Фото: Monika M. Lipińska / PhytoKeys
Фото: Monika M. Lipińska / PhytoKeys

Фото: Monika M. Lipińska / PhytoKeys

Он почти два десятилетия оставался неизвестным.

Новый вид редкой орхидеи найден на севере Эквадора. Растение встречается только на нескольких участках в провинции Карчи, и потому сразу же признано видом под угрозой исчезновения: даже здесь на него оказывают влияние деятельность человека и последствия изменения климата.

Открытие было совершено не самым обычным путем. Ученые из Гданьского университета на протяжении нескольких лет занимались классификацией и разграничением видов внутри рода Maxillaria – одного из крупнейших в семействе орхидей. Они исследовали материалы, хранящиеся в гербариях по всему миру, а также провели в Южной Америке несколько экспедиций. Несколько раз их внимание привлекали изображения растения с лепестками уникальной окраски, но специалисты никак не могли идентифицировать этот вид.

В Эквадоре его называли Maxillaria sanderiana xanthina («желтый» или «красно-желтый»), но это имя не является научным: частная компания Ecuagenera, занимающаяся продажей орхидей, дала растению такое название для вывода на рынок.

Самая маленькая орхидея в мире

Самая маленькая орхидея в мире

Пытаясь узнать об орхидее больше, польские биологи «распутали» клубок ее происхождения. Оказалось, что в 2003 году Алексом Портильей, менеджер Ecuagenera, сфотографировал орхидею в ее естественной среде, а затем принес образцы на работу, где коллеги начали заниматься разведением.

Получив посадочный материал в свое распоряжение, ученые вырастили цветы в Гданьске и убедились, что это действительно новый вид. Его назвали Maxillaria anacatalina-portillae: в честь дочери первооткрывателя, Аны Каталины Портилья. Посмотрите на удивительную подземную орхидею.

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